Perché dovresti tenere sempre il Kindle in modalità aereo, anche quando non stai volando

La lettura è tra gli hobby più diffusi e amati al mondo, soprattutto dai viaggiatori che vogliono trascorrere le ore in volo o in treno facendo qualcosa di costruttivo e non scrollando ossessivamente i social. Se un tempo questi ultimi erano costretti a portare in valigia volumi doppi e pesanti, ora hanno la possibilità di risparmiare spazio con il Kindle (il libro elettronico che permette di avere diverse opere su un solo dispositivo). Per quale motivo, però, sarebbe bene impostarlo sempre sulla modalità aereo, anche quando non si sta volando?

Perché è consigliabile tenere il Kindle sempre offline

Il Kindle è ormai diventato un dispositivo essenziale per molti vacanzieri e sui voli è obbligatorio tenerlo in modalità aereo. La cosa che in pochi sanno è che andrebbe messo offline anche quando il viaggio è terminato, il motivo è molto semplice: non viene tracciato il suo utilizzo. Essendo gestiti da Amazon, i Kindle sono legati all'account dell'utente e, ogni volta che sono collegati a Wi-Fi o a 4G, inviano all'azienda informazioni sui suoi interessi e le sue abitudini di lettura. Questo è il motivo per cui le pubblicità appaiono incredibilmente "personalizzate". Cosa cambia quando un Kindle viene utilizzato in modalità offline? Per fortuna praticamente nulla, visto che la lettura può essere portata avanti anche senza connessione.

Gli effetti dei dispositivi elettronici sui voli

Un altro fattore da non sottovalutare è che la lettura senza le distrazioni "social" si rivela un'esperienza assolutamente migliore. Immergersi in un libro senza che compaiano pubblicità sui lati della pagina è qualcosa di appagante, una sorta di "pausa" dal mondo circostante. Per quale motivo, infine, i Kindle vanno messi in modalità aereo su un volo? Sono dispositivi elettronici proprio come gli smartphone e i pc portatili e potrebbero rendere gli aerei più sensibili alle interferenze esterne. Si tratta di una misura di sicurezza preventiva, utile soprattutto quando ci si avvicina a luoghi di alta precisione (come la pista d'atterraggio), dove non può esserci alcun tipo di interferenza.