stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Perché dovresti sempre portare a casa la cuffia per la doccia degli hotel

Avete sempre lasciato in hotel la cuffia per la doccia ricevuta nel kit di benvenuto della camera? Ecco per quale motivo non dovreste più farlo.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

È inutile negarlo, ognuno di noi quando va in un hotel, soprattutto se di lusso, si diverte a curiosare tra tutti i vari kit di benvenuto che vengono offerti gratuitamente. Di solito all'interno della camera si trovano biscotti, bustine del tè, cialde del caffè ma anche articoli da toeletta, dai bagnoschiuma ai kit da cucito, fino ad arrivare a pantofole e calzascarpe. Il prodotto che non manca mai? La cuffia per la doccia, solitamente nascosta in una piccola scatolina posizionata in bagno. Nella maggior parte dei casi, però, gli ospiti la lasciano "erroneamente" illibata: ecco per quale motivo dovrebbero sempre portarla a casa.

Come usare la cuffia per la doccia in modo "alternativo"

La cuffia per la doccia è un omaggio rilasciato praticamente in tutti gli hotel che spesso rimane inutilizzato. Sebbene il suo uso principale sia quello di proteggere i capelli mentre ci si lava, la verità è che può essere sfruttata in molti altri modi pratici e utili. Innanzitutto, quando si hanno dei bambini, le cuffie possono essere usate come involucro protettivo per i loro accessori, dal biberon ai giocattoli (soprattutto durante un viaggio, quando vengono in contatto con superfici sporche di ogni tipo). Come se non bastasse, possono anche essere usate per avvolgere le scarpe da riporre in valigia, così da evitare che lo sporco contamini i vestiti.

Come "riciclare" la cuffia da doccia in cucina

La cuffia da doccia può essere utilizzata anche al termine di una giornata al mare o in piscina per separare i costumi e i teli bagnati dal contenuto della borsa. Come ultima cosa, l'accessorio può essere "riciclato" anche in cucina, in che modo? Per coprire l'impasto del pane durante la lievitazione, così da favorire la creazione di un ambiente caldo e umido, oppure per avvolgere i contenitori in cui vengono riposti gli avanzi del cibo. Attenzione, però, a non far entrare in contatto la cuffia con gli alimenti, dato che la plastica potrebbe contaminarli. In quanti cominceranno a conservare tutte le cuffie per la doccia che troveranno in hotel?

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
Cos'è il layering di colore, la tendenza dell'autunno 2025 con tonalità stratificate
I collant ti invecchiano? Quali sono i modelli a "effetto anti-age"
I collant ti invecchiano? Quali sono i modelli a "effetto anti-age"
Come abbinare i 6 capi di tendenza per l'autunno 2026, le combo perfette e i consigli della stylist
Come abbinare i 6 capi di tendenza per l'autunno 2026, le combo perfette e i consigli della stylist
Tendenze moda per l'autunno 2025: la guida con tutti i trend di stagione
Tendenze moda per l'autunno 2025: la guida con tutti i trend di stagione
I 6 colori di tendenza per l'autunno 2025, dal giallo burro al cioccolato: quali scegliere e come abbinarli
I 6 colori di tendenza per l'autunno 2025, dal giallo burro al cioccolato: quali scegliere e come abbinarli
Swag gap, la differenza di stile nella coppia: che succede quando un partner è più trendy dell’altro
Swag gap, la differenza di stile nella coppia: che succede quando un partner è più trendy dell’altro
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views