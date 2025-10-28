Perché dovresti sempre portare a casa la cuffia per la doccia degli hotel

È inutile negarlo, ognuno di noi quando va in un hotel, soprattutto se di lusso, si diverte a curiosare tra tutti i vari kit di benvenuto che vengono offerti gratuitamente. Di solito all'interno della camera si trovano biscotti, bustine del tè, cialde del caffè ma anche articoli da toeletta, dai bagnoschiuma ai kit da cucito, fino ad arrivare a pantofole e calzascarpe. Il prodotto che non manca mai? La cuffia per la doccia, solitamente nascosta in una piccola scatolina posizionata in bagno. Nella maggior parte dei casi, però, gli ospiti la lasciano "erroneamente" illibata: ecco per quale motivo dovrebbero sempre portarla a casa.

Come usare la cuffia per la doccia in modo "alternativo"

La cuffia per la doccia è un omaggio rilasciato praticamente in tutti gli hotel che spesso rimane inutilizzato. Sebbene il suo uso principale sia quello di proteggere i capelli mentre ci si lava, la verità è che può essere sfruttata in molti altri modi pratici e utili. Innanzitutto, quando si hanno dei bambini, le cuffie possono essere usate come involucro protettivo per i loro accessori, dal biberon ai giocattoli (soprattutto durante un viaggio, quando vengono in contatto con superfici sporche di ogni tipo). Come se non bastasse, possono anche essere usate per avvolgere le scarpe da riporre in valigia, così da evitare che lo sporco contamini i vestiti.

Come "riciclare" la cuffia da doccia in cucina

La cuffia da doccia può essere utilizzata anche al termine di una giornata al mare o in piscina per separare i costumi e i teli bagnati dal contenuto della borsa. Come ultima cosa, l'accessorio può essere "riciclato" anche in cucina, in che modo? Per coprire l'impasto del pane durante la lievitazione, così da favorire la creazione di un ambiente caldo e umido, oppure per avvolgere i contenitori in cui vengono riposti gli avanzi del cibo. Attenzione, però, a non far entrare in contatto la cuffia con gli alimenti, dato che la plastica potrebbe contaminarli. In quanti cominceranno a conservare tutte le cuffie per la doccia che troveranno in hotel?