Perché i bagagli in hotel andrebbero sempre messi nella vasca da bagno

Nel mese di agosto sono milioni i turisti in viaggio in giro per il mondo: che si scelga una meta balneare, una città d'arte o un'isola esotica, non importa, l'unica cosa certa è che ci si ritrova sempre a soggiornare in hotel e case più o meno confortevoli. Qual è la prima cosa che si fa non appena arrivati a destinazione? Si disfa la valigia, così da avere a disposizione tutto il necessario per dare il via alla vacanza nel più totale relax. La cosa che in molti dimenticano è che il bagaglio, trasportato tra aeroporti, bus e strade sporche, non andrebbe mai poggiato sul letto: ecco dove andrebbe collocato all'interno della camera d'albergo.

Il consiglio dell'esperta di viaggi

Quando si arriva nell'hotel scelto per le vacanze, solitamente si mette la valigia sul letto o sul divano, così da poterla disfare in tutta comodità, l'unico piccolo "inconveniente"? Non si tratta di una buona abitudine. L'esperta di viaggi Lydia Mansel ha spiegato il motivo per cui i viaggiatori dovrebbero evitare di farlo: gli arredi "morbidi", ovvero i letti, i divani, le poltrone e le sedie potrebbero essere infestate dalle cimici dei letti. Lasciando il bagaglio aperto, dunque, si espongono gli abiti e gli affetti personali alla contaminazione, ritrovandosi poi in un secondo momento con il corpo ricoperto da fastidiose punture. L'ideale, dunque, è premunirsi e posizionare il trolley all'interno della vasca da bagno della stanza.

Perché la vasca da bagno è "sicura" per i bagagli

Per quale motivo la vasca da bagno è una "certezza" contro le cimici dei letti? È lontana da moquette e tessuti che potrebbero essere infestati. Le cimici possono trovarsi anche nelle case e negli hotel più puliti, hanno semplicemente bisogno di una fonte di cibo per sopravvivere e riprodursi. La vasca da bagno, però, è un ambiente "ostile" per loro. Può essere inoltre disinfettata con facilità non appena arrivati e, come se non bastasse, permette di risparmiare spazio all'interno della camera (di solito sempre molto piccola). Può capitare, però, che gli addetti alle pulizie spostino i bagagli fuori dal bagno (magari credendo che si tratti di un errore), dunque sarebbe bene lasciare un biglietto in cui si chiede di lasciare le valigie in quel posto.