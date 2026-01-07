Dov’è che non dovresti mai riporre il cappotto in aereo

Viaggiare in aereo è sempre un'esperienza elettrizzante, visto che permette di raggiungere praticamente l'altro capo del mondo in pochissime ore. La vacanza non comincia quando si raggiunge la destinazione ma quando si arriva in aeroporto, dove ci si perde tra il duty free e i bar che circondano i gate. Una volta saliti in aereo, poi, ci si sistema al proprio posto, riponendo nella cappelliera sia il bagaglio che il cappotto, che solitamente risulta essere troppo ingombrante per essere tenuto dietro alla schiena. La cosa che in pochi sanno, però, è che si tratta di un'abitudine assolutamente sbagliata: ecco per quale motivo.

Perché la cappelliera è il luogo più sporco dell'aereo

Avete sempre riposto il cappotto nella cappelliera dell'aereo accanto al trolley che usate come bagaglio a mano? Non avete mai pensato alle possibili conseguenze negative di questa cattivissima abitudine. A spiegare cosa si rischia nel dettaglio è stata Loretta Hill, un'assistente di volo della JetBlue Airways che è stata intervistata dal DailyMail. Stando a quanto da lei dichiarato, il vano portaoggetti è il luogo più disgustoso dell'aereo in cui appoggiare la propria giacca, il motivo? Lì vengono messe anche le valigie, le cui ruote entrano in contatto con superfici non propriamente pulite fin da quando si esce di casa. Come se non bastasse, è un luogo che non rientra nella lista delle pulizie di routine portate a termine dall'equipaggio.

Dove riporre il cappotto su un volo

Nonostante possa sembrare una buona idea riporre il cappotto in un luogo alto, in verità andrebbe assolutamente evitato (anche perché si toglie posto ad altri trolley che potrebbero finire tra i bagagli imbarcati). Dove metterlo, dunque, per viaggiare in modo confortevole? Il consiglio dell'hostess è quello di posizionarlo sotto al proprio sedile oppure all'interno del bagaglio. Nel caso in cui entrambe le "location" siano già occupate, sarebbe bene tenere il cappotto dietro la schiena oppure in grembo. Sebbene possa sembrare decisamente scomodo, si rivelerà un'abitudine molto più salutare.