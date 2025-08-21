Il vero motivo per cui in valigia portiamo sempre troppo biancheria intima

Vi è mai capitato di essere partiti e di aver portato in valigia una quantità di biancheria intima davvero eccessiva? È un fenomeno più comune di quanto immaginate: ecco qual è il motivo nascosto dietro questa abitudine.

Preferite viaggiare "leggeri" o portare con voi tutto il necessario, così da essere pronti per affrontare ogni tipo di imprevisto vacanziero? Queste due "scuole di pensiero" per la preparazione di un bagaglio sono in totale contrapposizione ma c'è un piccolo dettaglio che le accomuna: in entrambi i casi si abbonda sempre con la biancheria intima. A ognuno di noi, infatti, è capitato di riporre nel trolley qualche slip extra, arrivando ad averne anche 2-3 disponibili per ogni giornata. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, il fenomeno è molto comune, tanto da aver dato vita a diversi reel social super divertenti che recitano: "Guardando la quantità di biancheria intima pulita che ho ancora in valigia, mi sento orgoglioso di non essermela fatta addosso ogni giorno in vacanza, come immagino avessi programmato di fare quando ho preparato la valigia". La cosa che in pochi sanno, però, è che esiste un preciso motivo per cui abbiamo questa abitudine.

Il parere dell'esperta

Per quale motivo portiamo sempre troppe mutande in vacanza? A rivelarlo è stata Amanda Parker della società di prenotazioni Netflights, che ha spiegato che non si tratta di un semplice desiderio di voler essere preparati a ogni imprevisto ma di un'abitudine capace di donare senso di comfort e di rassicurazione. Quando ci allontaniamo da casa per un periodo più o meno lungo, possiamo sentirci ansiosi o insicuri ma riusciamo ad avvertire un maggiore senso di controllo mettendo nel bagaglio della biancheria intima extra, come se avere decine di mutande pulite ci assicurasse che tutto andrà bene. Certo, si tratta anche di una questione pratica, visto che nessuno vuole ritrovarsi a dover acquistare slip all'estero, ma nella maggior parte dei casi si esagera davvero troppo.

Quanta biancheria intima va portata in viaggio

Qual è la quantità di biancheria intima ideale da portare con sé durante un viaggio? Amanda Parker non ha dubbi: consiglia ai viaggiatori di mettere in valigia tre paia di mutande e calzini in più rispetto al numero di giorni di vacanza. Se si rimane fuori casa per 5 giorni, dunque, vanno portate 8 paia di slip. A cosa servono quei 3 extra? Per essere sicuri di poter fronteggiare ogni imprevisto ma senza esagerare, evitando di riempire il bagaglio di intimo che rimarrà inutilizzato. In quanti seguiranno il consiglio dell'esperta e non si lasceranno più sopraffare dall'ansia?