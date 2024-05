Perché chiude il Mirage di Las Vegas: per 35 anni è stato l’hotel-casinò simbolo della città

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Las Vegas è da sempre il simbolo del divertimento e del lusso sfrenato e non sorprende che in molti la scelgano come meta per un viaggio tra shopping, resort da mille e una notte e casinò. Presto, però, il volto della città cambierà in modo drastico e il motivo è molto semplice: perderà una delle sue icone. Si tratta del Mirage, l'hotel-casinò a tema tropicale che ha annunciato la chiusura dopo ben 35 anni di attività. Per quale motivo è stata presa una decisione tanto drastica? Ecco che fine farà l'enorme edificio risalente alla fine degli anni '80.

Perché il Mirage Hotel di Las Vegas è iconico

Il Mirage Hotel and Casino si trova sulla Strip di Las Vegas ed è un elegante resort a tema tropicale diventato il simbolo della città. Inaugurato nel 1989 dal magnate dei casinò Steve Wynn, conta oltre 3.000 camere ed è iconico e riconoscibile grazie al parco costruito all'ingresso. Si tratta di una struttura con 1200 palme, cascate e un vero e proprio vulcano alto più di 16 metri che tutte le sera simula un'eruzione con tanto di lava e fiamme (almeno fino al 2008 quando è stato sostituito con una sua replica più grande). Battaglie dei pirati al Treasure Island, fontane del Bellagio e tigri bianche: queste sono solo alcune delle incredibili attrazioni offerte dal resort.

Con cosa verrà sostituito il Mirage

Nonostante il successo e i milioni di turisti ospitati ogni anno, il resort ha annunciato che il prossimo 17 luglio chiuderà i battenti dopo ben 35 anni di attività. Il motivo? MGM Resorts, l'azienda che ha acquistato il Mirage nel 2000, ha venduto la struttura per oltre 1 miliardo di dollari all'Hard Rock International, dunque l'hotel iconico diventerà un Hard Rock Las Vegas (il secondo nella città).

Il nuovo resort sarà a forma di chitarra alta circa 210 metri e, stando alle stime, dovrà essere inaugurato nel 2027. Che fine faranno i dipendenti del Mirage? Sono 3.000 i lavoratori che verranno licenziati a partire da luglio ma l'Hard Rock ha dichiarato che sborserà 80 milioni di dollari per sostenere la loro buonuscita. Gli ospiti che avevano delle prenotazioni dopo il 14 luglio verranno rimborsati, mentre le fiches del casinò dovranno essere utilizzate entro quella data.

