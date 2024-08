video suggerito

Il Tropicana di Las Vegas verrà fatto implodere: addio al casinò, al suo posto uno stadio di baseball Uno degli storici casinò di Las Vegas, il Tropicana Resort, ha chiuso i battenti lo scorso aprile. Ad ottobre le torri saranno demolite e la struttura sarà celebrata con un grande spettacolo pirotecnico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Tropicana

Il Tropicana di Las Vegas, uno dei casinò simbolo della città del Nevada, situato nella storica Strip, ha annunciato la sua chiusura lo scorso aprile. Il resort aperto nel 1957 sarà demolito entro la fine del 2024 per poi lasciare spazio a uno stadio di baseball da 1,5 miliardi di dollari pronto per accogliere le partite della Major League Baseball. Grazie alle sue "apparizioni" in film, serie tv e prodotti di intrattenimento, il Tropicana è diventato familiare a centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Come riporta il Las Vegas Review Journal, l'8 ottobre si terrà un evento celebrativo, con tanto di spettacolo pirotecnico e con droni, che culminerà con l'implosione del palazzo.

Il Tropicana di Las Vegas sarà demolito

Bally's Corp, proprietario del Tropicana, e la squadra degli A's (il soprannome degli Oakland Athletics) ha annunciato che il Tropicana verrà fatto implodere al termine di uno spettacolo di fuochi di artificio e droni durante il quale verrà celebrato anche la lunga storia del palazzo. L'evento si concluderà con l'implosione delle due torri prevista per le 2:30 circa del 9 ottobre. La Contea di Clark, all'interno della quale troviamo la città di Las Vegas, deve ancora approvare la richiesta di autorizzazione da parte di Bally's per l'implosione, approvazione che potrebbe arrivare anche pochi giorni prima dell'evento. Inoltre, l'implosione del resort consentirà alle squadre di lavoro di liberare il sito prima di aprila, quando partiranno i lavori dello stadio di baseball, i quali dureranno circa tre anni.

Una delle torri del Tropicana

I lavori demolizione sono già iniziati dallo scorso aprile, dunque lo spettacolo e la conseguente implosione saranno solo un modo per commemorare il Tropicana e la sua storia, dandogli una fine altrettanto gloriosa. Fino ad ora è stata rimossa una discreta quantità di amianto contenuta all'interno dell'edificio. Bally's Corp, inoltre, fa sapere che sul terreno dove sorge il Tropicana potrebbe essere ricostruita, oltre allo stadio, anche una struttura alberghiera ma fino a oggi i dirigenti non si sono pronunciati.