In arrivo la discoteca più grande del mondo: dove e quando aprirà Siete amanti della vita mondana e dei party scatenati? Il prossimo anno dovrete fare tappa in quella destinata a diventare la discoteca più grande del mondo: ecco tutti i dettagli del progetto.

A cura di Valeria Paglionico

Siete amanti della vita mondana e dei party scatenati che continuano fino alle prime ore del mattino? A quanto pare il 2025 sarà il vostro anno e il motivo è molto semplice: è in programma l'apertura della discoteca più grande al mondo. Si tratta si un vero e proprio "super-club" capace di ospitare fino a 15.000 persone, sorgerà sull'isola simbolo del divertimento e sembra già essere destinata a passare alla storia: ecco tutti i dettagli sul progetto che dovrebbe completarsi nei prossimi mesi.

Quanto sarà grande la discoteca da record

La discoteca più grande del mondo aprirà a Ibiza il prossimo anno, si chiamerà UNVRS (si pronuncia "Universe") e si estenderà su una superficie di 6.500 mq, ovvero la stessa dimensione del campo da calcio di una squadra di serie A. Il progetto prevede la ristrutturazione totale di un vecchio club, quest'ultimo era contraddistinto da un'enorme arena centrale con piscina e diverse sale con soffitti alti 25 metri. Sebbene già in quella versione fosse una struttura molto più grande e spettacolare rispetto alla media, quando diventerà ufficialmente UNVRS passerà alla storia perché riuscirà a ospitare fino a 15.000 ospiti contemporaneamente (quindi 5.000 persone in più rispetto alla precedente discoteca).

All'inaugurazione ci sarà Will Smith

I lavori al momento non sono ancora stati portati a termine ma il proprietario Yann Pissenem sta già organizzando la festa prevista per l'inaugurazione, basti pensare al fatto che ha ingaggiato Will Smith, apparso nella campagna pubblicitaria lanciata sui social media. "Sarà un'evoluzione della vita notturna. Immagina di vedere i tuoi artisti preferiti in uno spazio che offre i migliori elementi di un club, l'infrastruttura di un'arena e la migliore ospitalità del mondo", ha spiegato il proprietario. In quanti non vedono l'ora di trascorrere una serata nella discoteca da record?

