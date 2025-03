video suggerito

Perché c’è una piccola Venezia nel deserto del Qatar Nel deserto del Qatar piccole case colorate si affacciano su un corso d’acqua come a Venezia. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Ponte di Rialto a Doha

Un po' di Italia nel deserto. Un nuovo complesso, il The Pearl, in Qatar sembra aver trovato il giusto mix tra luogo innovativo e un quartiere residenziale moderno, riuscendo ad attrarre turisti. Costruita 20 anni fa, quest'isola artificiale a nord della capitale Doha è un mondo un po' surreale, con edifici colorati e corsi d'acqua che sembrano arrivati da Venezia, insieme a porti turistici pieni di barche costose. Anche se i lavori sono ancora in corso in alcune parti dell'isola e alcune abitazioni sono ancora vuote, si è trasformata in un fiorente centro di residenti cosmopoliti, caffè, ristoranti, negozi e strutture per il tempo libero.

Com'è fatta la Venezia del Qatar

Per chi visita il Qatar vale la pena esplorare questa piccola isola artificiale. Circa tre anni dopo l'inizio della costruzione delle isole Palm Jumeirah al largo della costa di Dubai, il Qatar decise di costruire la propria isola artificiale. Il Paese non era nuovo alle bonifiche, avendo già rimodellato il suo lungomare semicircolare e l'hub commerciale West Bay, dopo aver costruito l'aeroporto internazionale di Hamad, che sorge su un terreno ricavato per il 60% dal Golfo Arabico.

Costruita in modo da assomigliare a un filo di perle, con due baie più grandi quasi circolari orlate di torri di appartamenti e alcune perle più piccole popolate da grandi ville unifamiliari, come l'Isola Dana privata riservata alla famiglia reale del Qatar, il profilo unico di The Pearl è facilmente visibile dallo spazio.

The Pearl è stato il primo progetto di sviluppo urbano a offrire la proprietà gratuita a investitori internazionali in Qatar. Per questo motivo il progetto si è basato su un mix di influenze mediterranee e arabe.

Il recupero di terreni dal mare, però, distrugge le coste e gli habitat marini esistenti, ma modifica anche l'ambiente circostante. Il The Pearl, tuttavia, ha provato a tutelare gli habitat marini e sostiene di offrire una biodiversità sorprendentemente varia per la regione, dove la vita marina è naturalmente piuttosto limitata a causa delle alte temperature e dell'ambiente sabbioso.

L'atmosfera da piccola città è molto diversa dal resto del Qatar moderno e urbano. Nel complesso, il successo di The Pearl potrebbe risiedere nel suo essere una città piccola e percorribile a piedi, una rarità a Doha, o anche nel mix di architettura e nelle sue numerose aree sociali.