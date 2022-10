Parigi, addio ai biglietti cartacei in metropolitana per un futuro più sostenibile La metropolitana di Parigi eliminerà tutti i biglietti cartacei entro il 2024 per un futuro più sostenibile.

A cura di Clara Salzano

I biglietti cartacei della metropolitana di Parigi

Un pezzo di storia di Parigi sta per sparire: dopo 122 anni la metropolitana di Parigi dice addio ai biglietti cartacei. È un cambiamento epocale per la capitale francese che vedrà gradualmente eliminati gli iconici biglietti cartacei del Metro per un futuro più sostenibile e smart.

L’insegna della metropolitana di Parigi

Dopo la metropolitana di New York che ha abolito i gettoni di metallo e la metropolitana di Londra che è diventata quasi del tutto paperless, anche la metropolitana di Parigi ha comunicato di voler abolire i biglietti cartacei. Il progetto era già iniziato con l'eliminazione del carnet di 10 biglietti del Metrò nel primo trimestre del 2022 ma la pandemia ha caudato una carenza dei microchip necessari per realizzare le smartcard che sostituiranno i biglietti rallentando il processo.

Un ingresso alla metropolitana di Parigi

L'Île-de- France Mobilités, che gestisce il sistema di biglietteria della metropolitana, ha dichiarato tuttavia di star procedendo con maggiore velocità riducendo il numero di stazioni della metropolitana di Parigi che vendono ancora carnet in modo da spronare i clienti a fare le smartcard per viaggiare. Inoltre molti tornelli già sono stati disabilitati nella lettura dei biglietti cartacei. Entro poche settimane i tornelli saranno anche abilitati a leggere gli smartphone.

Una stazione della metropolitana di Parigi

Entro il 2024 la metropolitana di Parigi promette di essere paperless. Era il 19 luglio del 1900 quando fu utilizzato il primo biglietto della metropolitana di Parigi in occasione dell'inaugurazione della linea 1. Una corsa costava 25 centesimi, contro 1,90 euro di oggi. Probabilmente i famosi biglietti con quella caratteristica striscia magnetica che ha ispirato artisti come Yves Montand, registi come Louis Malle e cantanti come Serge Gainsbourg, come è stato fino ad oggi, diventeranno veri e propri pezzi da collezione.