Omar Nok fa il giro del mondo senza aereo: “Da ottobre ho preso solo bici, barche, pure un camion di polli”

Omar Nok a Capo Verde, Instagram @omar.nok

Omar Nok si è lanciato in un'impresa decisamente ambiziosa, molto coraggiosa. Certo, il giro intorno al mondo è qualcosa che hanno già fatto da altri prima di lui, ma non in questo modo: il 31enne ha scelto di complicare non poco l'impresa. Lui, infatti, il suo giro lo sta facendo senza prendere mai l'aereo! Sta scegliendo soluzioni alternative ai velivoli e tappa dopo tappa, si sta avvalendo davvero di ogni mezzo di trasporto che possa tornargli utile. Intervistato dalla CNN, ha raccontato le difficoltà di questa circumnavigazione alternativa, un'esperienza che gli sta regalando emozioni mai provate, che gli sta permettendo di vedere posti che per la maggior parte delle persone restano solo un sogno per tutta la vita.

Il giro del mondo di Omar Nok

Da quando è partito nel mese di ottobre, Omar Nok ha attraversato deserti, oceani, mari, città. Ha viaggiato a bordo di navi, ha cavalcato cammelli, ha pedalato e nuotato, si è affidato all'autostop. Tanti sconosciuti gli hanno offerto passaggi, per agevolarlo e rendergli un po' più vicina la meta successiva. Il senso del suo viaggio sta proprio in questo: sta nel mettersi costantemente alla prova, nel riscoprire connessioni autentiche, nel vincere una sfida con se stesso. "Il fatto di non dover volare rende più facile vedere più mondo – ha detto alla CNN – C'è anche un particolare senso di orgoglio nell'arrivare in un posto lontano, perché la distanza ti ricorda tutto ciò che è servito per arrivarci". Questa filosofia, questo modo di concepire il viaggio è qualcosa che sente profondamente suo e che ha maturato crescendo, anche se la passione lo accompagna sin da quando era bambino.

Omar Nok in Andorra, Instagram @omar.nok

Galeotto fu, in particolare, un viaggio nei Balcani nel 2018, quello che ha definitivamente tirato fuori la sua passione per l'esplorazione. Quell'anno prenotò un volo di sola andata dall'Egitto alla Romania e un volo di ritorno dal Montenegro due settimane dopo, affidando al caso il resto del percorso, da sviluppare giorno dopo giorno. Nel 2022 ha lasciato il suo lavoro nel settore finanziario per viaggiare a tempo pieno: oggi investe tutti i suoi risparmi per scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture. L'idea di viaggiare intorno al mondo senza prendere aerei è nata durante un viaggio di sette mesi in Giappone nel 2024. Qui ha scoperto la parola "Ikigai", una parola che racchiude una profonda filosofia orientale, che promuove una vita gioiosa. Lì si è reso conto che il suo personale Ikigai era intraprendere un lungo viaggio alternativo. Oggi è seguito sui social da quasi un milione di persone e i suoi spostamenti vengono tracciati in tempo reale tramite un'app di viaggi.

Omar Nok in Libia, Instagram @omar.nok

"Alcune persone mi hanno detto che seguendo il mio viaggio hanno ritrovato la fiducia nell'umanità. E questa è la parte migliore" ha affermato. Egitto, Tunisia, Libia, Francia, Spagna, Repubblica Dominicana; ha raggiunto le Isole Canarie con un viaggio in traghetto di 30 ore, prima di imbarcarsi per i Caraibi. Fino ad ora tra i vari mezzi di trasporto che ha utilizzato lungo il percorso ci sono autobus, treni, furgoni, cavalli, motociclette, barche, chiatte, biciclette e persino un camion per il trasporto di pollame (più l'autostop). Ora punta all'America Latina, ma chiaramente l'attuale crisi in Medio Oriente potrebbe influenzare le future decisioni. Lui non ha paura: "Può sembrare un mondo polarizzato, ma onestamente, la polarizzazione è più legata ai governi che alla gente comune. E la maggior parte del mondo è composta da persone, non da governi".