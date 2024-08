video suggerito

Notte di San Lorenzo 2024, i 9 posti più belli d'Italia dove vedere le stelle cadenti La notte di San Lorenzo 2024, che cade il 10 agosto, è famosa per la serata in cui è possibile vedere le Perseidi, ovvero le stelle cadenti. L'Italia è ricca di posti dove godere della notte stellata di San Lorenzo tra parchi naturali, riserve e osservatori. Vediamo i 9 posti più belli d'Italia dove vedere le stelle cadenti la Notte di San Lorenzo.

A cura di Arianna Colzi

Il cielo a San Lorenzo

La notte di San Lorenzo è il 10 agosto: in queste occasione si possono ammirare tante stelle cadenti. Si tratta delle Perseidi, ossia delle meteore. In Italia esistono diversi luoghi dove potersi rilassare mentre ci si gode lo spettacolo della pioggia di stelle cadenti, con anche numerosi eventi in tutto il Paese dedicati proprio a questa esperienza: da Perinaldo in Liguria, a Manciano in Toscana, fino al Gargano in Puglia e alla Costa dei Grifoni in Sardegna. Lo spettacolo delle Perseidi consiste in uno sciame meteorico che la Terra attraversa durante l'estate: la pioggia meteorica dura fino al 20 agosto ma il picco di visibilità coincide con la notte di San Lorenzo (10 agosto) e con i giorni fino al 12 agosto. Possono essere messi in atto alcuni accorgimenti molto utili per vedere le stelle nel cielo: è preferibile spostarsi in una zona particolarmente buia e usate solo una torcia a LED con luci rosse, per evitare contrasti di luce. È preferibile spostarsi il più lontano possibile dalla città per una visuale migliore. Scopriamo i 9 posti più belli d’Italia dove vedere le stelle cadenti.

Dove vedere le stelle al nord la notte di San Lorenzo

Parco Nazionale del Gran Paradiso (Piemonte-Valle d’Aosta): si tratta del parco nazionale più grande d'Italia. Si trova a cavallo di Valle d'Aosta e Piemonte e si sviluppa intorno al massiccio del Gran Paradiso. Occupa una superficie di 71.043 ettari e proprio per la notte di San Lorenzo vengono organizzate delle escursioni notturna. L'escursione toccherà Valle Orco, Ceresole Reale e le località di Chiapili di sotto: con la Guida del Parco la partenza dal rifugio Muzio è prevista alle 21 mentre il rientro è previsto per le 22.30. L'attività è gratuita e coinvolge tutti dagli 8 anni in su. La prenotazione è obbligatoria entro le 18 del 9 agosto allo 0124.901070.

La valle dell'Orco nel Parco Nazionale del Gran Paradiso

L'Osservatorio Astronomico Max Valier di San Valentino in Campo (Trentino Alto Adige): l'Osservatorio, che chiuderà il 10 agosto, è uno degli osservatori più celebri d'Italia. Situato in provincia di Bolzano, nel comune di San Valentino, si trova a 1.350 metri di altitudine: dunque anche se non sarà possibile vedere le stelle dall'Osservatorio, l'escursione fino al pendio per ammirare il cielo stellato.

I posti più belli dove vedere le stelle cadenti al centro

Perinaldo (Liguria): in provincia di Imperia, si trova questo piccolo borgo medievale. È situato in collina, a cavallo tra le valle dei torrenti Verbone e Merdanzo. Questo comune sulle Alpi Liguri, che ha dato i natali a Gian Domenico Cassini, celebre astronomo del Seicento, scopritore dei quattro satelliti di Saturno, oggi lo omaggia con l'Osservatorio Cassini: sulla pagina Facebook è possibile consultare nei prossimi giorni l'organizzazione di eventi per la notte del 10 agosto. Sempre sulle Alpi liguri è possibile imbattersi in picnic sotto le stelle, organizzato dal Rifugio a Colle Langan e l'Associazione Stellaria, ai confini con il parco naturale delle Alpi Liguri.

Perinaldo

Manciano (Toscana): noto anche come il luogo più buio d'Italia, questo comune in provincia di Grosseto, è perfetto per trascorrere la notte di San Lorenzo con il naso all'insù per vedere il cielo stellato, privo dell'inquinamento che invece caratterizza le nostre città. Per chi si trova o vive in Toscana, quindi, è il miglior posto dove ammirare le Perseidi.

Manciano

Riserva Naturale Monte Rufeno (Lazio) : istituita nel 1983, fa parte delle aree protette della regione Lazio e si estende per quasi 3mila ettari al confine tra Umbria e Toscana. Situata nel comune di Acquapendente in provincia di Viterbo, tra le attività che vengono praticate nella riserva ci sono quelle di sensibilizzazione ambientale e ricerca scientifica. Tra una flora e una fauna rare è possibile ammirare le stelle in un cielo limpido e privo di inquinamento.

: istituita nel 1983, fa parte delle aree protette della regione Lazio e si estende per quasi 3mila ettari al confine tra Umbria e Toscana. Situata nel comune di Acquapendente in provincia di Viterbo, tra le attività che vengono praticate nella riserva ci sono quelle di sensibilizzazione ambientale e ricerca scientifica. Tra una flora e una fauna rare è possibile ammirare le stelle in un cielo limpido e privo di inquinamento. Parco Nazionale del Gran Sasso (Abruzzo): Il parco Nazionale del Gran Sasso è uno dei più grandi parchi d'Italia. È stato istituito nel 1991 ed è la terza riserva naturale protetta più grande d'Italia: comprende le province dell'Aquila, Pescara, Teramo, Rieti e Ascoli Piceno. Per la notte di San Lorenzo, dal 10 all'11 agosto, dalle ore 18 alle 11 è stata organizzata un'escursione guidata dal tramonto all'albo sulle pendici del Gran Sasso, per guardare le stelle dal sacco a pelo dall'altopiano di Campo Imperatore. Il ritrovo è stato fissato a Campo Imperatore, al bivio Vado di Corno: per tutti i dettagli e le prenotazioni è possibile andare sulla pagina dedicata del sito del Parco.

Campo Imperatore

I luoghi dove vedere le stelle al sud e nelle isole il 10 agosto

Costa dei Grifoni (Sardegna): si tratta di un tratto di costa del lato nord-ovest della Sardegna, non distante da Alghero, perfetto da scoprire per coloro che trascorreranno le vacanze sull'isola. Il tratto va da Bosa ad Alghero e ha come centro un promontorio vulcanico noto come Capo Marargiu, divenuto parco biomarino, sullo sfondo c'è Capo Caccia mentre davanti c'è l'isolotto di sa Pagliosa. Lungo questo tratto del litorale è possibile ammirare lo spettacolo di stelle che illumina la notte del 10 agosto.

Una caletta della Costa dei Grifoni

Parco Regionale delle Madonie (Sicilia): nella provincia di Palermo troviamo quest'area naturale protetta, che comprende 15 comuni della città metropolitana. Comprende il massiccio omonimo delle Madonia che si trova nella costa nord. Il sito fa parte della Rete di geoparchi globale dell'Unesco. Alcune associazioni locali di trekking hanno organizzato una camminata il 10 agosto per ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti.

Parco delle Madonie

Parco Nazionale del Gargano (Puglia): il parco Nazionale del Gargano, istituito nel 1991, è spesso definito lo Sperone d'Italia e si trova in provincia di Foggia. Soprattutto nell'area tra Monte Sant'Angelo e Foresta Umbra è possibile ammirare tutto lo spettacolo delle Perseidi: la lontananza dai centri abitati, infatti, rende il cielo particolarmente libero e sgombro da ogni tipo di inquinamento. Nel comune di Orsara di Puglia, sempre nel Gargano, è stato organizzato l'Osservatorio Galattico, un appuntamento durante il quale sarà possibile osservare il cielo stellato a partire dalle 22.30. Per info e prenotazioni: galattica.orsara@gmail.com/ tel. 3512451333.

Una spiaggia del Gargano