Dove andare al mare nel weekend dal 24 al 26 maggio: 6 idee originali dalla Liguria alla Puglia Quando il meteo lo permette questo periodo è perfetto per una gita al mare, sei proposte da Nord a Sud dove trascorrere il fine settimana dal 24 ale 26 maggio.

A cura di Annachiara Gaggino

Clima permettendo, che nell'ultimo periodo non è stato molto clemente, il fine settimana è perfetto per una gita fuori porta. Essendo ormai fine maggio, per chi non vuole restare in città, una delle mete più gettonate è sicuramente il mare. Tra passeggiate in parchi naturali, evento gastronomici e osservazioni atronomiche, ecco sei proposte per trascorrere il fine settimana dal 24 al 16 maggio tra spiagge e costiere.

Passeggiata alle Cinque Terre

In occasione della Giornata Europea dei Parchi, che si celebra venerdì 24 maggio, le Cinque Terre apre gratuitamente l'intera rete sentieristica invitando il pubblico a godersi i 130 chilometri di passeggiate del territorio proclamato patrimonio UNESCO.

Uno dei sentieri delle Cinque Terre

I percorsi saranno divisi in diversi livelli di difficoltà e punti di interesse tra i 5 villaggi che si affacciano sul mare. All'interno del parco saranno presenti numerosi volontari, che forniranno informazioni ai visitatori per garantire l'accesso in sicurezza ai sentieri.

Festa della focaccia di Recco

Ogni anno la quarta domenica di maggio il Consorzio della Focaccia di Recco e il Comune di Recco organizzato la Festa della Focaccia di Recco. La pietanza tipica della zona della Riviera ligure di levante, registrata fra le DOP e IGP Europee che rappresentano il patrimonio gastronomico e italiano nel mondo.

Focaccia di Recco

La Festa della focaccia di Recco è uno degli eventi liguri più conosciuti al largo pubblico, viene definita festa e non sagra, perchè nelle varie postazioni allestite in Città, gli storici panificatori Moltedo e Tossini ed il Consorzio ne distribuiscono gratuitamente decine di migliaia di porzioni.

Camminate nella biodiversità aella Baia di Ieranto

In occasione della Giornata mondiale della biodiversità, che si è celebrata il 22 maggio, il FAI–Fondo per l’Ambiente Italiano ETS ha organizzato la seconda edizione delle Camminate nella biodiversità, un’iniziativa che coinvolge diversi percorsi nazionali e rientra nella campagna di sensibilizzazione #FAIbiodiversità. Accompagnati da alcune guide, i visitatori potranno dedicarsi a una passeggiata in cui avranno la possibilità di conoscere le piante e gli animali che vi abitano.

La passeggiata nella Baia di Ieranto

Le attività in programma per questo fine settimana si svolgono domenica 26 nella Baia di Ieranto, nella penisola sorrentina, accompagnati da Gaia Gargiulo che illustrerà le varietà della macchia mediterranea e le specie ornitologiche impegnate nella cura delle nidiate o nell'addestramento dei piccoli nel caso di rapaci.

Osservare le stelle all'Isola di Salina

Capofaro Locanda & Malvasia nell'Isola di Salina, in provincia di Messina, ha riaperto al pubblico. Se si vuole trascorrere un fine settimana in un contesto magico all'insegna della natura e della degustazione di prodotti locali è sicuramente il luogo adatto.

Il cielo stellato all'Isola di Salina

Ha inoltre ricevuto la certificazione "I cieli più belli d'Italia, che individua le località della Penisola con una bassa percentuale di inquinamento luminoso e gli ospiti avranno la possibilità di prenotare osservazioni del cielo, assieme a un esperto e provvisti di telescopio.

Ceramiche e artigianato a Polignano a Mare

Tra mare e campagna, la Masseria AuraTerra, nelle vicinanze di Polignano a Mare in Puglia propone due esperienze legate all'artigianato delle ceramiche di Grottaglie. La struttura offre la possibilità di partecipare a un laboratorio di ceramica dove un maestro guiderà i presenti alla scoperta di quest'arte che si tramanda da generazioni.

La Masseria AuraTerra

Gli ospiti potranno modellare dei vasi con il tornio o decorare piatti e mattonelle. Per chi non ama cimentarsi nelle attività manuali può visitare il Quartiere delle ceramiche e scoprire il ciclo di produzione di uno di questi pezzi all'interno di una storica bottega del Paese. Alla fine del tour sarà servito un aperitivo composto da prodotti tipici.