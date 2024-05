video suggerito

Muore per una turbolenza in aereo: come cambiano le regole sulle cinture di sicurezza a bordo Singapore Airlines ha modificato le politiche sull’uso delle cinture di sicurezza dopo l’incidente a bordo di un suo volo, quando a causa di una turbolenza un uomo è rimasto ucciso e molti altri risultano feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Singapore Airlines ha modificato le sue politiche sull'uso delle cinture di sicurezza. Tutto questo dopo un incidente che si è verificato questa settimana a bordo del volo SQ321, quando a causa di alcune turbolenze durante il viaggio una persona è rimasta uccisa e almeno una decina si trovano in ospedale con ferite o lesioni. La compagnia aerea, per limitare eventuali danni in futuro, ha deciso di cambiare approccio e applicare norme più rigide.

Cosa è successo a bordo

Il Boeing 777-300 della Singapore Airlines era partito da Londra ed era diretto a Singapore quando è stato colpito da una violenta turbolenza e ha dovuto fare un atterraggio d'emergenza a Bangkok. Un uomo ha perso la vita: un 73enne colpito da infarto a bordo. Almeno una cinquantina di persone sono invece rimaste ferite, di cui alcune ricoverate in ospedale in gravi condizioni. La turbolenza è sopraggiunta mentre il velivolo entrava nello spazio aereo della regione asiatica, a circa un'ora e mezza da Singapore, dove sono attualmente in corso temporali tropicali estremi. L'aereo ha improvvisamente perso quota e i passeggeri sono stati letteralmente scaraventati verso il soffitto.

Come cambiano le regole

La compagnia ha illustrato all'emittente televisiva di Singapore Channel News Asia come cambieranno le cose a bordo dei propri voli. Singapore Airline ha deciso di adottare un approccio più cauto nei confronti delle turbolenze, per evitare di peggiorare la situazione qualora dovessero esserci altri inconvenienti come quello sul Boeing 777-300.

Si è deciso, per esempio, di non servire bevande calde o pasti quando il segnale delle cinture di sicurezza è acceso. "SIA continuerà a rivedere i nostri processi poiché la sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è della massima importanza" ha detto un portavoce. L'equipaggio continuerà a proteggere tutti gli oggetti e le attrezzature in condizioni meteorologiche avverse e continuerà a invitare i passeggeri di tornare ai propri posti e allacciare le cinture di sicurezza. "I piloti e l’equipaggio di cabina sono consapevoli dei rischi associati alle turbolenze. Sono inoltre formati per assistere i clienti e garantire la sicurezza della cabina durante tutto il volo" ha aggiunto. A proposito dei membri dell'equipaggio, saranno tenuti anche loro a sedersi e ad allacciarsi le cinture di sicurezza, esattamente come i passeggeri, non appena dovesse scattare il segnale luminoso, al pari di qualunque altro passeggero.

Il rispetto dell'obbligo della cintura viene garantito dal personale di bordo, che controlla che i passeggeri l'abbiano allacciata prima del decollo e dell'atterraggio. Provvede anche a ricordare l'uso delle cinture durante tutto il volo, soprattutto nelle fasi più delicate. Le ferite riportate dai passeggeri del Boeing 777-300 dimostrano la portata enorme delle forze verticali che travolgono chiunque non abbia la cintura allacciata, al momento di una turbolenza e quando l'aereo precipita improvvisamente. Sul volo SQ321, le persone sono state letteralmente catapultate sul tetto della cabina e con loro gli effetti personali e gli oggetti del servizio colazione.