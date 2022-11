Michelle Hunziker in Germania: quanto costa l’hotel con vista sul faro Michelle Hunziker è partita per lavoro ma ha approfittato del suo soggiorno per godere di uno degli hotel di lusso più esclusivi della Germania.

A cura di Clara Salzano

Michelle Hunziker in Germania

Michelle Hunziker è partita per la Germania. La nota conduttrice tv partecipa ad un programma radiotelevisivo del paese e per l'occasione si è recata nella storica città di Lindau nella Baviera tedesca. La città sorge sul Lago di Costanza e l'hotel di Michelle Hunziker in Germania gode di un panorama mozzafiato. Vediamo quanto costa il suo soggiorno a Lindau.

Michelle Hunziker arrivata a Lindau

Michelle Hunziker è in Germania per lavoro ma ha approfittato del suo soggiorno a Lindau per godere di uno degli hotel di lusso più esclusivi della Baviera. Si tratta dell'hotel a 5 stelle Bayerischer Hof, posto sul porto di Lindau, con una vista mozzafiato sul lago di Costanza.

L’hotel Bayerischer Hof di Lindau

L'hotel Bayerischer Hof di Lindau ha oltre 160 anni di storia. Inaugurato nel 1854 accanto alle vecchie torri ed edifici della storica città tedesca sul Lago di Costanza, l'edificio è testimonianza del passato della città imperiale.

La piscina del Bayerischer Hof

L'albergo di Michelle Hunziker a Lindau comprende 101 camere e suite molte delle quali godono di viste panoramiche mozzafiato sul Lago di Costanza. L'hotel Bayerischer Hof offre ai suoi ospiti anche un'ampia area benessere con spa, piscina interna ed esterna.

La vista dalle camere del Bayerischer Hof

Per i viaggiatori in visita a Lindau, l'elegante edificio del Bayerischer Hof, proprio accanto alla città storica, è sempre stato sinonimo di relax. L'albergo comprende differenti tipologie di camere. Non sappiamo Michelle Hunziker che tipo di alloggio abbia scelto ma una notte per l'hotel cinque stelle di Lindau varia dai 138 euro per una camera doppia ai 736 euro per la suite vista lago.