Lufthansa introduce nuove categorie di posti sui voli: sedersi davanti costa di più

Il Gruppo Lufthansa introduce nuove categorie di posti a sedere sui voli delle proprie compagnie aeree: la prima fila della Business Class diventa più cara.

Il Gruppo Lufthansa è proprietario di diverse compagnie aeree: Swiss International Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti, Lufthansa City Airlines e ITA Airways. Su tutti i voli da loro operati, dal 22 luglio si applica una nuova politica, che è stata da poco annunciata sul sito ufficiale. Si tratta dell'introduzione di nuove categorie di posti a sedere sui voli a corto e medio raggio. È un modo per standardizzare l'offerta sul modello ITA Airways, che è stato preso come esempio a cui le altre compagnie si sono adeguate.

I passeggeri avranno ora più opzioni nella scelta del proprio posto preferito. Il cambiamento non riguarda il sedile in sé, la sua struttura, le sue caratteristiche tecniche. Cambia solo la sua commercializzazione, la sua categoria di appartenenza, con la suddivisione "Posto in prima fila" e "Posto in fondo". In precedenza, sia la prima fila della Business Class che le file posteriori della Economy Class potevano essere selezionate come posti Classic in fase di prenotazione. D'ora in poi, invece, questi posti saranno venduti separatamente, in due categorie a parte.

La prima fila della Business Class, ora denominata First Row Seat, costa un supplemento di 36 euro, accessibile a tutti però, non solo ai membri elite a cui erano riservati. È solitamente molto ambita, perché garantisce imbarco e sbarco rapidi prima del decollo e dopo l'atterraggio, senza dover attendere la salita e la discesa di tutte le altre persone a bordo. Inoltre, in questa area si sente meno il rumore dei motori e si avvertono meno le turbolenze rispetto alla coda. Per le file posteriori della Economy Class viene introdotta un'opzione di prenotazione più economica, Back Seat. Questi posti costano ora 12 euro, rispetto ai precedenti 15 euro. I membri Elite e i viaggiatori Economy Flex mantengono l'accesso gratuito a entrambe le categorie.

Se da un lato, quindi, c'è un costo aggiuntivo sul nuovo First Row Seat, che di fatto diventa un extra, un optional, dall'altro lato c'è una riduzione del prezzo delle ultime file dell'Economy, proposte a tariffa più bassa. Questi posti a sedere son0 situati più o meno nelle ultime quattro file della cabina di classe Economy (a seconda del tipo di velivolo). Insomma: file dell'aereo che prima facevano parte di una categoria standard ora vengono presentate a prezzi distinti, come un'opzione esclusiva in più.

Non è la prima modifica di questo tipo, inerente gli extra e i posti a sedere. Dall'1 luglio sui voli a lungo raggio in Economy e Premium Economy, in caso di mancata prenotazione del posto in anticipo ne viene assegnato uno gratuitamente al check-in, ma per cambiarlo dopo l'assegnazione bisogna pagare, mentre prima il cambio era gratuito. Il costo dipende dalla tratta del volo e dall'aeroporto di partenza, per esempio. A marzo, invece, il Gruppo ha introdotto le Premium Economy Light e Business Light su alcune rotte a lungo raggio: biglietti più economici, ma con accesso a meno servizi. Da circa un anno, infine, le compagnia del Gruppo applicano una tassa ambientale su tutti i voli in partenza dagli aeroporti di Svizzera, UE, Regno Unito e Norvegia, che viene aggiunta automaticamente al prezzo del biglietto.