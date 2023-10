Leone Ferragni al campo di zucche: dove ha trascorso il pomeriggio con la zia Valentina Valentina Ferragni ha portato il nipotino in un campo di zucche, un posto che amano molto dove tornano ogni anno.

A cura di Giusy Dente

Alcuni luoghi diventano a tal punto luoghi del cuore, da volervi fare ritorno in ogni occasione utile, come fosse un piccolo rituale di famiglia o di coppia o tra amici. I Ferragnez ogni autunno tornano sempre coi bimbi al campo di zucche, per trascorrere qualche momento di spensieratezza immersi nella natura. Anche quest'anno Leone si è divertito in questo posto che l'ha visto crescere, che frequenta ogni anno con la famiglia. Stavolta con lui non c'erano Chiara Ferragni e Fedez, ma la zia Valentina.

I campi di zucche sono il trend dell'autunno

Si chiama Pumpkin Patch: è la moda, importata direttamente dagli States, di intagliare e decorare le zucche in vista del 31 ottobre, la festa di Halloween. Proprio per andare a caccia di zucche, o anche solo semplicemente per respirare un po' di aria autunnale, le famiglie si recano nei campi di zucche, per scegliere l'ortaggio da portare a casa. Si tratta più che altro di una "scusa" per trascorrere un pomeriggio diverso, per far divertire soprattutto i bambini. In Italia ci sono diversi campi visitabili, perfetti per una gita fuori porta. Uno di questi si trova appena fuori Milano ed è quello che ogni anno frequentano i Ferragnez.

La gita fuori porta di Valentina Ferragni col nipotino

"Giornata della zucca con i miei bambini Leo, Pablo e Paloma": così Valentina Ferragni ha condiviso su Instagram alcune foto scattate al Campo di Federica. Si tratta di un luogo cario alla famiglia Ferragni, che frequentano ogni autunno. Chiara Ferragni e Fedez ci sono stati nel 2021 con Leone e Vittoria, nata pochi mesi prima (quest'ultima vestita da zucca).

Vi hanno fatto ritorno l'anno scorso, trascorrendo la giornata decorando zucche e realizzando coroncine di fiori. Stavolta Leone è tornato al Campo di Federica con la zia Valentina, mentre i genitori erano in viaggio verso Milano: Chiara Ferragni e Fedez sono stati al concerto dei Blink-182 a Manchester. Il bimbo si è divertito giocando nella natura, assieme ai cagnolini Pablo e Paloma. Pablo è il cane di Valentina Ferragni mentre Paloma è la new entry che i Ferragnez hanno accolto in casa dopo la morte di Matilda, la cagnolina dell'imprenditrice.