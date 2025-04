Le tappe della quarta puntata di Pechino Express 2025: percorso e location

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri, giovedì 3 aprile, è andata in onda la quarta puntata di Pechino Express, il programma presentato da Costantino della Gherardesca insieme a Fru che vede una serie di coppie più o meno famose sfidarsi lungo un viaggio adrenalinico che attraversa diversi paesi. Quest'anno i concorrenti arriveranno "fino al tetto del mondo" percorrendo 6.000 chilometri nell'Asia Meridionale tra Filippine, Thailandia e Nepal. In questa tappa sono stati ancora una volta tra le terre thailandesi: ecco il percorso che hanno affrontato e le diverse tappe.

Sukhothai è la prima tappa della quarta puntata

Al di là di Eletta Lamborghini nei panni di "malus" con la sua bandiera leopardata, a farla da padrona nella quarta puntata di Pechino Express è stata la Thailandia. I viaggiatori hanno percorso 374 chilometri a partire da Sukhothai, la prima capitale del paese da cui ha avuto origine il primo regno locale. Considerata iconica per le sue rovine che fanno parte dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, è perfetta per coloro che sono appassionati di storia. In uno dei templi locali, il Wat Si Chum, c'è il Buddha alto 15 metri, la statua più grossa rimasta nella città. Circondata da incredibili paesaggi rurali e dai due parchi nazionali, è l'ideale anche per gli amanti della natura e della tranquillità.

Sukhothai

La seconda tappa a Lampang

La corsa dei concorrenti è continuata alla volta di Lampang, dove hanno firmato il Libro Rosso. Si trova nel bacino del fiume Wang e offre dei meravigliosi paesaggi collinari, nonché una serie di attrattive culturali e archeologiche. Famosa per le architetture in stile thai-birmano e per i tanti elefanti che si possono ammirare nei centri specializzati, ha moltissimi templi antichi rimasti intatti. Attualmente non è tra le mete più gettonate dal turismo internazionale, dunque non è stata ancora presa d'assalto dall'overtourism e continua a conservare la vera atmosfera thailandese.

Thailandia

Chiang Mai e i suoi 300 templi

Il traguardo in questa quarta puntata di Pechino Express è stato piazzato a Chiang Mai, nel nord della Thailandia. Definita "La rosa del nord" dagli abitanti, è tra le città più affascinanti e ricche di cultura del paese. Seconda per importanza alla sola Bangkok, conta più di 300 templi buddisti. È un mix perfetto di modernità e tradizioni antiche, una sorta di "museo a cielo aperto" capace di raccontare storie interessanti in ogni angolo. Mura antiche, mercati vivaci, templi iconici: Chiang Mai è la destinazione ideale per chi vuole entrare in contatto con la cultura locale, partecipare a festival tradizionali e ritrovare un contatto diretto con la natura pura.

Il traguardo finale