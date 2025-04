Le location de Il Turco: dove è stata girata la miniserie con Can Yaman tra Italia e Ungheria

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Il pubblico televisivo aspettava da tempo il ritorno sul piccolo schermo di uno dei volti più amati: l'attore Can Yaman. Questa volta è protagonista della miniserie "Il Turco", in prima visione assoluta ed esclusiva su Canale 5 nei giorni 8 e 15 aprile. È una storia che intreccia vicende di guerra e di passione. Il protagonista è Hasan Balaban, un ufficiale d’élite dell’esercito dell’Impero Ottomano, impegnato nella battaglia di Vienna del 1683. Nel cast anche Greta Ferro nei panni di Gloria, la donna da lui amata. Dopo la battaglia di Vienna, il soldato viene soccorso e accolto dagli abitanti di Moena. Proprio qui si sono svolte parte delle riprese, ma il set ha lavorato anche a Budapest (Ungheria).

I luoghi delle riprese in Italia

Le riprese italiane si sono svolte proprio nella zona di Moena, in Val di Fassa: siamo in Trentino Alto Adige (provincia autonoma di Trento) in quella che è soprannominata la "Fata delle Dolomiti". Questa espressione deriva dai suggestivi giochi di luce che si creano in orari strategici come l'alba e il tramonto, che danno vita a paesaggi degni di una fiaba.

Dal 2011 Moena fa parte delle Alpine Pearls, quelle località turistiche di montagna che si distinguono per il loro impegno in nome della sostenibilità. Le Dolomiti fanno quindi a sfondo alla storia: i gruppi del Latemar, del Catinaccio, della Marmolada, della Cima Bocche. È in questo pittoresco borgo di montagna che il protagonista Hasan Balaban in fuga si ferma dopo l'assedio di Vienna.

Dove è stata girata la serie in Ungheria

Il set si è spostato anche in Ungheria per un'altra parte delle riprese. Sono state scelte la città di Budapest e le zone circostante per ambientare le scene d'azione, quelle che richiedevano location più selvagge, soprattutto boschive. Qui, infatti, sono state girate le scene della fuga del protagonista, che si sono svolte in condizioni climatiche piuttosto rigide che hanno reso il tutto difficoltoso, rendendo però al tempo stesso tutto molto più vivido e realistico.

