Dov’è stato girato L’Odissea, le location reali usate per riprodurre le tappe di Ulisse nel film di Nolan

Dal Castello di Methoni alle Isole Eolie, passando per Favignana, il Marocco e l’Islanda: ecco tutte le location reali che scelto Christopher Nolan per Odissea, il film che porta sul grande schermo il viaggio leggendario dell’Ulisse di Omero.

Matt Damon, Ulisse, in una scena di Odissea, 2026

Esce oggi, 16 luglio, nelle sale italiane l’attesissimo Odissea, il nuovo kolossal diretto da Christopher Nolan che porta sul grande schermo il leggendario poema attribuito a Omero, scritto tra l’VIII e il VII secolo a.C. Studiata fin dalle scuole elementari, l’Odissea continua ad affascinare perché unisce avventura, amore, mitologia e meraviglia in un racconto che, ancora oggi, appare sorprendentemente moderno. Al centro c’è Ulisse, uno dei primi grandi eroi complessi della letteratura: intelligente, astuto, fallibile e profondamente umano. Proprio perché racconta uno dei viaggi più celebri di tutti i tempi, uno degli aspetti che ha suscitato maggiore curiosità durante la lavorazione del film è stato quello delle location. Per realizzare un kolossal dal budget di circa 250 milioni di dollari, Nolan ha scelto di girare in alcuni dei paesaggi più spettacolari del Mediterraneo e del Nord Europa, privilegiando luoghi reali anziché ricorrere agli effetti digitali. Dalla Grecia all’Italia, passando per il Marocco, il Regno Unito e l’Islanda, Nolan ha costruito un itinerario che richiama, tappa dopo tappa, il viaggio di Ulisse verso Itaca.

Le location di Odissea in Grecia

La Grecia rappresenta il cuore del viaggio raccontato nel film e non poteva che essere una delle principali destinazioni delle riprese. Tra i luoghi scelti spicca il Castello di Methoni, una fortezza veneziana del XIII secolo affacciata sul Mar Ionio, che avendo un carattere medievale offre scenari perfetti per evocare il mondo antico descritto da Omero. La produzione ha lavorato anche nei pressi della celebre Grotta di Nestore, sito archeologico legato alla tradizione omerica e situato sopra la spettacolare spiaggia di Voidokilia, una delle baie più belle del Peloponneso grazie alla sua caratteristica forma a mezzaluna e alle acque turchesi.

Spiaggia di Voidokilia

Le riprese si sono poi spostate anchee nella vicina spiaggia di Almyrolaka, caratterizzata da una costa selvaggia, ideale insieme alla grotta e a Voidokilia per ricreare gli spazi del ciclope Polifemo. Tra le location figura anche l’Acrocorinto, l’antica acropoli fortificata che domina Corinto e che, con le sue mura e i resti bizantini, contribuisce a restituire l’atmosfera epica del racconto ed è stata infatti scelta per rappresentare le mura della reggia di Itaca.

Acrocorinto

I luoghi italiani dell'Odissea

Anche l’Italia occupa un posto centrale nella storia così come nel film. Christopher Nolan ha scelto infatti le Isole Eolie, arcipelago vulcanico dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO, i cui paesaggi selvaggi, le scogliere a picco sul mare e le acque cristalline evocano perfettamente l’immaginario del Mediterraneo mitologico. Secondo la tradizione, proprio le Eolie sarebbero il regno di Eolo, dio dei venti incontrato da Ulisse durante il suo viaggio. In particolare, i faraglioni di Pietralunga e Pietra Menalda, vicino Lipari, sono stati usati come location per le Rupi Erranti presenti nel XII canto dell’Odissea.

Isola di Lipari

Le riprese hanno interessato poi anche Favignana, la maggiore delle Isole Egadi, spesso identificata dagli studiosi con la leggendaria isola delle Capre descritta nell’Odissea. Le sue piccole calette di roccia e il mare trasparente hanno offerto scenari naturali perfetti per le avventure dell’Odisseo interpretato da Matt Damon. Parte della lavorazione si è svolta infine anche nel Lazio, dove la produzione ha sfruttato alcuni paesaggi costieri e aree naturali per completare le sequenze ambientate lungo il viaggio dell’eroe.

Cala Rossa, Favignana

Dal Marocco al Regno Unito fino all’Islanda

Il viaggio di Ulisse si estende anche oltre il Mediterraneo, oltre Italia e Grecia. In Marocco la produzione ha girato tra Marrakech, la vicina Tahannaout e soprattutto Aït Benhaddou, lo straordinario villaggio fortificato dichiarato Patrimonio UNESCO e già protagonista di numerose produzioni internazionali, compresa Il Trono di Spade. Per alcune sequenze Nolan ha raggiunto anche il Regno Unito, scegliendo la Scozia, dove le coste frastagliate del Moray Firth, con le rovine del castello Findlater, le scogliere e la foresta di Culbin contribuiscono ad accentuare il senso di isolamento e avventura che caratterizza il viaggio di Ulisse.

Il castello di Aït–Ben–Haddou, Marocco

Le riprese si sono concluse infine in Islanda, nei dintorni del porto di Landeyjahöfn, sulla costa meridionale dell’isola. Qui spiagge nere, oceano impetuoso, campi di lava e cieli che sembrano infiniti offrono uno scenario quasi ultraterreno, perfetto per rappresentare le tappe più misteriose e leggendarie dell’Odissea, confermando ancora una volta la volontà di Nolan di affidarsi alla forza spettacolare dei paesaggi reali.