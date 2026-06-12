Matala, il luogo dov’è ambientata la serie greca The Beach in onda su Rai 2

È arrivata su Rai 2 la prima serie tv greca trasmessa in Italia, The Beach. Ambientata nel 1969 e con protagonista una comunità di hippie, la storia è legata anche ai luoghi: Matala, al sud di Creta, domina la scena, con le sue grotte e la sua spiaggia rossa.

La spiagga di Matala, Creta

Dall'8 giungo e per tutta l'estate alle 8.45 andrà in onda su Rai 2 The Beach, la prima serie greca trasmessa in Italia. Ambientata nel 1969 nel sud dell'isola di Creta, più precisamente a Matala, la serie parla di un gruppo di giovani internazionali che si trasferiscono e vivono sull'isola. Sono tutti accomunati dalla stessa filosofia di vita e dallo stesso obbiettivo: la ricerca della libertà e della gioia di vivere. Come spesso accade in questi casi, il gruppo di ragazzi suscita invidia e sospetto tra gli abitanti dell'isola e, tra omicidi e misteri, tiene incollato lo spettatore dall'inizio alla fine. Ciò che affascina più di tutto però è il luogo quasi magico che fa da sfondo alle vicende, ovvero Matala. Con la sua natura incontaminata, la storia millenaria e un'atmosfera un po' bohémien.

The Beach è stato interamente girato a Matala, celebre villaggio e località balneare situata sulla costa sud occidentale dell'isola di Creta, che si affaccia sul Mar Libico. A catturare subito l'attenzione dello spettatore sono sicuramente le famose grotte di Matala. Scavate nella roccia delle falesie, furono usate in epoca preistorica come abitazione per proteggersi, mentre in epoca greco-romana come tombe e luoghi di sepoltura.

Scorcio delle grotte di Matala

Hanno raggiunto tuttavia la fama internazionale quando negli anni '60 e '70 cominciarono ad ospitare un'importante comunità hippie, che ritrovava nelle grotte il luogo ideale per lasciarsi andare a ragionamenti psichedelici. La città è diventata così il simbolo di una vita bohémien, rifugio per tutti quei giovani e quegli artisti che cercavano libertà e come orientarsi. Tra i personaggi famosi che hanno condiviso lo spirito dell'isola rientrano Janis Joplin, Joni Mitchell, Bob Dylan e Cat Stevens.

Le grotte di Matala, Creta

Ma il villaggio è molto più delle sue grotte, ci sono diversi vicoli storici colorati, murales, botteghe artigianali e piccoli locali vicino alla spiaggia. In questo senso, Matala Beach è un'altra delle location della serie, oltre che uno dei punti principali dell'isola. Tra le più belle spiagge della Grecia e sicuramente di Creta rientra invece la Spiaggia Rossa o Red Beach, una perla selvaggia famosa per la sua sabbia vulcanica color ocra e rosso. Infine, anche la baia di Kommos è una delle mete preferite perché frequentata dalle tartarughe Caretta Caretta.