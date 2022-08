Isole private vendesi in Italia: quali sono e quanto costano Dalla Laguna veneta a Ustica, una selezione delle isole private che si possono comprare o affittare in Italia al costo di un appartamento di città.

A cura di Clara Salzano

L’Isola delle Sirene a Taormina – Credit Private Islands Online

Avere la propria isola privata dove rifugiarsi quando si cerca un po' di relax o dove godere le vacanze in totale serenità può essere il sogno di molti specialmente quando ci si trova a lottare sulla spiaggia per un po' di spazio e refrigerio o si sgomita in città in fila alle poste. Non serve però essere un naufrago o milionario per vivere su un'isola deserta, esistono molte proprietà in vendita o anche in affitto per isole private che costano talvolta quanto un appartamento in città come Roma o Milano. La piattaforma Private Islands Online raccoglie una selezione di annunci nel mondo e in Italia tra cui scegliere. Da nord a sud del paese, vediamo le isole private che si possono comprare o affittare.

L'Isola delle Sirene in Sicilia

Partiamo dal Sud Italia per sognare un po' perché l'annuncio riguarda un'isola privata rara e lussuosa appena al largo della costa di Taormina, in Sicilia. L'Isola delle Sirene è un piccolo isolotto situato nella Baia delle Sirene, all'interno della Baia di Mazzarò, che misura poco meno di un acro. È stata venduta di recente e la trattativa era riservata ma offre l'idea delle possibilità che si possono trovare sul sito di Private Islands Online. L'annuncio per l'Isola delle Sirene offriva due fabbricati agricoli, un porticciolo privato e una piccola dependance nei pressi del porticciolo.

L’Isola delle Sirene in Sicilia

Proprietà ad Ustica

L'isola di Ustica in Sicilia è un territorio carico di fascino e storia. Ritrovamenti archeologici testimoniano la presenza di popolazioni fenicie risalenti al 1.500 aC. Furono i romani a battezzare l'isola Ustica, che in latino significa bruciata, per le sue rocce nere. Conosciuta come la "perla nera", l'isola è la sommità di un vulcano sommerso nel Mar Tirreno, a circa 60 chilometri a nord di Palermo. Oggi sono circa 1000 gli abitanti dell'isola che vivono un luogo unico e incontaminato nel Mediterraneo. L'isola è anche la Prima Area Marina Protetta istituita in Italia con acque tra le più limpide d'Italia e fertile terra vulcanica. Qui si vende una proprietà, che non è tutta l'isola ma è talmente isolata da sembrare un'isola deserta. L'annuncio comprende un terreno di 7 acri con una casa colonica su due livelli, una fitta pineta, circa 500 ulivi e vista mozzafiato del mare. Nella proprietà si trova anche l'unico lago di acqua dolce esistente nell'intera regione e un pozzo privato di acqua dolce. Nella proprietà c'è anche un piccolo bungalow per gli ospiti con ampia terrazza e una casetta da ricostruire. Il prezzo della vendita è di 1.673.360,11 di dollari.

Ustica – Credit Wikimedia

Isola Viscontea

Nel punto in cui il ramo del lago di Como incontra il fiume Adda, si trova l'Isola Viscontea nata dal deposito di materiale di opere costruttive nel corso del XV secolo. L'isola Viscontea servì come forte di difesa, presidio militare e in seguito casa di pescatori fino al 1961 quando gli ultimi proprietari ne persero il possesso. Oggi l'isola, che misura circa 2150 metri quadrati, con un edificio storico principale da restaurare alcuni altri piccoli fabbricati, è in vendita per 1.896.474,79 di dollari.

L’Isola viscontea – Credit Private Islands Online

Isola di Ottagono San Pietro

Nella Laguna di Venezia si trova un'isola privata che ha la forma di un ottagono. Si chiama appunto Ottagono San Pietro ed è una delle cinque isole artificiali ottagonali della laguna meridionale. Da base militare durante le due Guerre Mondiali a laboratorio di lavorazione delle cozze, l'isola ha conservato il suo aspetto originario e oggi è in vendita con trattativa riservata.

Ottagono San Pietro – Credit Private Islands Online

Valle Tirelli in affitto

Sempre nella laguna ma questa volta friulana, a 20 minuti dall'isola di Grado, si trova Valle Tirelli che non è in vendita ma permette di affittare due case tipiche presenti sul sito. Gli ospiti potranno godere dell'oasi naturalistica di 8 ettari che caratterizzano il luogo ma godere dei comfort di un hotel con servizio di autista per esplorare la Laguna di Grado.