Le isole private dei Vip: dove si trovano e quanto valgono

L’isola privata di Shakira

Avere un'isola privata tutta per sé è il sogno di tanti ma c'è chi è riuscito a realizzare i propri desideri come alcune star mondiali, da Shakira a Leonardo DiCaprio. Non sono poi così rare le celebrities che posseggono aerei privati, yacht extra lusso e anche isole private, proprio come i più grandi miliardari del Pianeta. Ne è un esempio Richard Branson, fondatore di Virgin Group, che possiede ben due isole private: Moskito Island e Necker Island dove si trovano resort da sogno che hanno ospitato anche personaggi illustri come Barack Obama, Larry Page e e Kate Winslet.

L’isola di Leonardo DiCaprio

Non sono solo gli imprenditori come Richard Branson a possedere isole paradisiache ma anche star del cinema come Leonardo DiCaprio che ha acquistato Blackadore Caye, al largo delle coste del Belize, dove sta costruendo un eco resort da sogno. L'attore americano, ambientalista convinto, vorrebbe realizzare nella piccola isola caraibica dell’America Centrale il resort di lusso più sostenibile al mondo. Al momento però il progetto non è ancora stato approvato a causa dell’opposizione della comunità locale.

Bonds Cay

Anche Shakira ha la sua isola privata. Si chiama Bonds Cay ed è un’isola delle Bahamas comprata nel 2011 dalla cantante. La proprietà si estende su un terreno di 220 ettari ed è divisa da Shakira con Roger Waters dei Pink Floyd. L'angolo di paradiso delle due star della musica comprende tre baie, varie cascate e cinque spiagge. Il costo dell'isola è stato di 16 milioni di dollari ed il progetto iniziale era quello di trasformarlo in una destinazione sostenibile per artisti che però non è mai stato messo in atto. Attualmente Bonds Cay è di nuovo in vendita.

Leaf Cay

Nicholas Cage ha comprato nel 2066 Leaf Cay, un'isola privata situata al centro della spettacolare catena di isole Exumas dell'arcipelago delle Bahamas. L'isola è grande di 15 acri e con tre spiagge di sabbia bianca è costata 3 milioni di dollari a Nicholas Cage l’isola delle Bahamas che si chiama Leaf Cay. L’attore statunitense non ha intrapreso ancora alcun tipo di lavoro sull'isola ma è stato approvato un piano di sviluppo per

8 condomini, 7 ville, 16 bungalow sull'acqua, un porto turistico da 30 posti barca più un eliporto. Leaf Cay attualmente è in vendita per 19.995.000 di dollari.

Mago Island

Mel Gibson ha comprato una delle isole private più grandi dell'Oceano Pacifico. Si tratta di Mago Island, alle Fiji, ed è costata 15 milioni di dollari. L'isola di origine vulcanica è quasi completamente disabitata ad eccezione di alcuni custodi del luogo con cui Mel Gibson non ha buoni rapporti.