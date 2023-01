Le case più felici al mondo: dall’appartamento nella cisterna all’alloggio nel sottomarino Sono tante le destinazioni nel mondo che mettono di buon umore, dalle case sull’albero che ricordano l’infanzia agli alloggi in vecchi sommergibili o cisterne, rifugi nella natura o con viste panoramiche mozzafiato.

A cura di Clara Salzano

La casa nel sottomarino in Nuova Zelanda

Esistono diversi modi per rallegrare un giorno triste: c'è chi si dedica allo shopping sfrenato, chi si concede qualche peccato di gola o di piacere, e chi si lancia in qualche avventura nel mondo. Riconnettersi con la natura o rilassarsi in una struttura di lusso può significare lasciare la propria comfort zone ma spesso, qualsiasi sia la destinazione, vale la pena scoprire qualcosa di nuovo intraprendendo un viaggio di esplorazione in luoghi che non pensavate potessero esistere e che invece possono rendere felici.

La casa nel camper in Danimarca

Organizzare un viaggio è sempre un'ottima idea per ritrovare il sorriso, anche nel giorno più triste. Sono tante le destinazioni tra cui scegliere ma alcune riescono a mettere di buon umore più di altre, dalle case sull'albero che ricordano l'infanzia agli alloggi originali all'interno di sommergibili o di vecchie cisterne fino alle dimore storiche o di design. Per semplificare la scelta Airbnb ha introdotto varie categorie con una serie di strutture intriganti e divertenti da segnare subito nella propria wishlist.

Alloggiare in una grotta

In Svizzera è possibile dormire all'interno di una grotta scavata nella montagna. L'incredibile alloggio, arredato con mobili di design, si trova a Vals, ed è il luogo perfetto per riconnettersi con la natura e rilassarsi nella vasca idromassaggio con vista mozzafiato sulle montagne circostanti.

La casa nella grotta in Svizzera

La casa nella torre

Una vecchia cisterna dell’acqua nel Warwickshire, nel Regno Unito, è stata trasformata in un appartamento di design con vista sulla campagna circostante. La struttura è stata conservata con molte caratteristiche dell'edificio originale come la scala a chiocciola che permette di raggiungere la zona giorno all'ultimo piano.

L’alloggio in una cisterna d’acqua nel Regno Unito

L'avventura nel camper

La vita on the road è il sogno di molti che amano l'avventura e in Danimarca, a Middelfart, si trova una mini roulotte del 1968, modello Sprite 400, completamente restaurata per un soggiorno immersi nella foresta, con spiaggia privata e scogliera.

Dormire in una dimora storica

In Italia ci sono molte dimore storiche in cui si può alloggiare. Nel Chianti si trova questa villa, circondata da vigneti e giardini, ricca di opere d'arte e bellezza impagabile.

Dimore storiche in Italia

La villa con vista mozzafiato

Sulla baia di Calvi, in Francia, ci si può svegliare con un panorama mozzafiato fuori dalla finestra in una villa immersa nella natura, sulla scogliera, che è da togliere il fiato.

Vista mozzafiato in Francia

La casa nel sommergibile

I Beatles cantavano "Yellow Submarine" e la canzone non può non venirvi in mente alloggiando in un sottomarino giallo in Nuova Zelanda disponibile nella categoria Wow di Airbnb dove vivere avventure straordinarie e immaginari mondi marini meravigliosi.

Casa nel sottomarino in Nuova Zelanda

L'alloggio in cima al mondo

Un'altra destinazione per sentirsi felici può essere in un luogo lontano da tutto e ad un passo dal cielo come una casa situata a 3.650 metri sul livello del mare a Machachi, tra le montagne dell’Ecuador, dove rilassarsi nella natura e un panorama che nelle giornate terse permette di vedere fino a sette vulcani e di notte un cielo stellato incantevole.

La casa in cima al mondo

La destinazione più remota

L'Islanda è sicuramente una delle mete più remote al mondo e a Dalasýsla esiste un rifugio, immerso in un ambiente incontaminato tra le montagne ad ovest, dove isolarsi e godere dello spettacolo dell'Aurora Boreale.. È il luogo ideale per una pausa dalla vita frenetica dove, se siete fortunati, potreste anche godere del magnifico spettacolo dell’aurora boreale.

Alloggio in luoghi remoti dell’Islanda

Lo spazio per giocare

Uno spazio dove dormire e giocare è l'alloggio disponibile a Okinawa, in Giappone, che presenta una stanza intera con una stanza dedicata con casetta di legno e scivolo a due piani.

Spazi per giocare in Giappone

L'alloggio creativo

A nord di New York si trova un rifugio per tutti i creativi del mondo che è lo studio d in un'artista dove potersi dedicare all'arte, rilassarsi e farsi ispirare.