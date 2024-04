video suggerito

Le 100 attrazioni turistiche più noiose al mondo (secondo le recensioni di Google) Volete sapere quali sono le attrazioni turistiche più noiose al mondo? Sul web è stata stilata una classifica con le recensioni lasciate dai viaggiatori su Google e sono state individuate 100 location: ecco quali sono.

A cura di Valeria Paglionico

Moulin Rouge, Parigi

Per un turista non esiste incubo peggiore del ritrovarsi alle prese con un'attrazione noiosa: considerando il fatto che durante un viaggio il tempo a disposizione è estremamente limitato, perdere ore e ore con un'esperienza poco interessante potrebbe rivelarsi quasi "drammatico". Per fortuna, però, il web viene in soccorso a tutti coloro che vogliono evitare qualcosa di simile. Il sito web Solitaired ha preso in considerazione 3.290 location sparse in tutto il mondo e ha analizzato le oltre 66 milioni di recensioni raccolte su Google, il risultato? Una classifica di 100 attrazioni turistiche noiose: ecco quali sono i luoghi evitabili durante una vacanza.

Qual è l'attrazione turistica più noiosa al mondo

L'attrazione turistica più noiosa al mondo? Stando alle recensioni rilasciate dagli stessi viaggiatori su Google, è la Branson Scenic Railway in Missouri, ovvero una ferrovia storica che propone un viaggio di andata e ritorno di circa 40 miglia che parte da un vecchio deposito nel centro di Branson e arriva alle pittoresche Ozark Mountains.

Branson Scenic Railway

A seguire ci sono l'esperienza immersiva proposta dall'Illuminarium di Atlanta considerata da molti decisamente un po' troppo ripetitiva, il Jurassic Jungle Boat Ride a Pigeon Forge, Tennessee, dove i dinosauri sembrerebbero essere "tenuti insieme col nastro adesivo", il museo delle streghe di Salem e addirittura il LEGO Discovery Center di Atlanta.

Illuminarium di Atlanta

L'attrazione italiana presente in classifica

La prima attrazione noiosa al di fuori degli Stati Uniti che compare in classifica è il parco Shrek's Adventure di Londra che ha guadagnato l'ottavo posto.

Shrek's Adventure, Londra

Si continua col museo della tortura di Amsterdam, col museo nazionale dei folletti d'Irlanda di Dublino, col museo del cioccolato di Bruges, fino ad arrivare al Moulin Rouge di Parigi, all'appartamento di Mozart a Vienna e all'esperienza Heineken ad Amsterdam.

Esperienza Heineken, Amsterdam

In lista ci è finita anche un'attrazione italiana: il museo Correr di Venezia che, con le due 2.011 recensioni, ha raggiunto un punteggio di 1.8 in fatto di noia. Naturalmente si tratta di dati legati a preferenze personali dei turisti ma sarebbe sempre bene raccogliere informazioni sul luogo da visitare prima di ritrovarsi a perdere tempo con delle esperienze che potrebbero risultare poco stimolanti.

Museo Correr, Venezia