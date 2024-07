video suggerito

I 100 posti più incredibili al mondo secondo il Time: ci sono quattro destinazioni italiane La rivista Time ha stilato i 100 posti più belli da visitare o in cui soggiornare in giro per il mondo: da New York a Pechino, passando per Berlino e Londra, ecco le quattro mete italiane selezionate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno dei 100 posti più incredibili al mondo del Time | Foto Anantara Convento di Amalfi

Come accade ogni anno la rivista Time ha stilato la classifica dei 100 posti più belli al mondo per il 2024. La lista completa include tantissime destinazioni da esplorare: dalle più popolari, come Formentera, Parigi o Las Vegas, passando per le mete più di nicchia come i safari in Botswana o il Saka Museum in Indonesia, le ispirazioni per un viaggio da sogno non mancano. L'elenco è diviso in places to stay, "luoghi dove stare", ossia alberghi, resort o altri soggiorni esclusivi e particolari in giro per il mondo, e in places to visit, dove sono raggruppate esperienze, musei e altre attrazioni da non perdere. Nella prestigiosa lista troviamo anche quattro mete italiane, scopriamo quali.

I posti da vedere

Dalla Costa Rica a Koh Samui fino alla Repubblica del Congo, tra destinazioni ed esperienze la rivista Time seleziona i luoghi più imperdibili di quest'anno. Ci sono luoghi incredibili dal design unico come Aranya in Cina. Questa città è l'emblema di quella "vita lenta" tanto amata dalla generazione più giovane o dai nomadi digitali: si tratta di una città a due ora da Pechino dove tanti cinesi si sono trasferiti per praticare il quiet quitting. La sua Community Hall, simile alla cappella di una chiesa, con il suo tetto bianco triangolare è posizionata sulla spiaggia e sembra essere tutt'uno con il mare. Sempre per quanto riguarda il design troviamo il Pearling Path in Bahrain, un museo dalle forme avveniristiche, oppure il Reethaus, una struttura museale a forma pentagonale.

La Community Halla di Aranya in Cina

Le località italiane inserite nella lista di Time

Quando si parla di luoghi incredibili è facile trovare mete italiane. La lista dei 100 luoghi più incredibili al mondo menziona anche quattro destinazioni italiane. Due sono inserite nella sezione dedicata agli alberghi e ai resort: si tratta dell'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, albergo 5 stelle situato in uno degli angoli mozzafiato della Costiera amalfitana, e di Cortina d'Ampezzo, località di montagna esclusiva e rinomata. L'albergo in provincia di Salerno è stato ricavato in un monastero del XIII secolo riconvertito con chiostro e chiesa originali. Questo convento appartenuto all'ordine dei Cappuccini ricavato in una scogliera a picco sul mare del litorale campano è ora un albergo con più di cinquanta suite.

Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel | Foto Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel

Sulle Dolomiti, il Time individua un'altra location imperdibile: Cortina d'Ampezzo. "Le Olimpiadi invernali del 1956 hanno reso Cortina d'Ampezzo una località famosa in tutto il mondo, e dal 1993 la città sciistica è anche sede dei campionati annuali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Ora la stazione sciistica ospiterà i Giochi invernali del 2026, 70 anni dopo il suo debutto olimpico", scrive il magazine newyorchese ricostruendo la cronologia del successo della cittadina. "Il Dolomiti Superski è la più grande rete di impianti di risalita al mondo, distribuita su 12 stazioni sciistiche, per cui non dovrete mai sciare una pista due volte", prosegue la rivista. Inserita nei luoghi in cui soggiornare, il Time menziona l'Hotel de LEN come soggiorno ideale: un hotel di lusso che omaggia la cultura ladina delle Dolomiti e il celebre design in legno.

Le Tre cime di Lavaredo a Cortina

Tra i luoghi da visitare, poi, il Time menziona altre due località italiane: la Traversata Alpina del Cervino e le Terme di Caracalla a Roma. La prima consiste in un percorso suggestivo che consente di attraversare le Alpi in un modo epico, ossia mediante la funivia più alta del mondo. L'anello mancante della percorso è stato completato nel luglio 2023, unendo le località sciistiche di Zermatt e Cervinia in 90 minuti a 2200 metri d'altezza. Il percorso a cavallo tra Italia e Svizzera è davvero mozzafiato ed è il luogo ideale per chi vuole sciare praticamente tutto l'anno.

Il Cervino

Infine, non è una vera lista dei posti più incredibili al mondo se non si menziona Roma. Le Terme di Caracalla, dov'è tornata a scorrere l'acqua dopo 1500 anni a partire dalla primavera scorsa, sono considerate un motivo in più per far visita alla Città Eterna. Lo Specchio simboleggia la meraviglia e la maestosità di un tempo: a questo si aggiungono giochi di acqua e luci che si affiancano agli splendidi spettacoli teatrali e musicali che si tengono qui ogni anno. Un ritorno agli antichi splendori per questo monumento immortale risalente al 216 d.C.

Terme di Caracalla