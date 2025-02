video suggerito

Dal Cilento a Triestie, dieci motivi per visitare l'Italia nel 2025 secondo il Guardian Il quotidiano britannico il Guardian ha stilato un elenco di dieci appuntamenti e attività da non perdere nel 2025 in Italia, includendo tante mete spesso poco frequentate.

A cura di Arianna Colzi

Santa Maria di Castellabate in Cilento

Il Guardian, sito di news britannico, ha elencato dieci motivi per cui il 2025 è l'anno giusto per visitare l'Italia. Dalle zone da esplorare passando per le mostre temporanee, l'elenco comprende diversi tipi di attività e di appuntamenti da fare nel nostro Paese senza scadere nei soliti cliché inerenti al turismo. Scopriamo le dieci attività proposte dal Guardian per chi visita lo Stivale e, perché no, anche per chi ci abita.

Le dieci cose da fare in Italia nel 2025 secondo il Guardian

La costa del Cilento, in Campania, attrae da tempo turisti italiani, ma i visitatori stranieri tendono a dirigersi verso la più nota Costiera Amalfitana. La Natural Adventure Company riferisce che le ricerche su Google nel Regno Unito riguardo la costa cilentana sono aumentate del 110% negli ultimi 12 mesi.

Spostandoci un po' più a Nord, a Firenze, dimenticatevi del Duomo o dei soliti itinerari per esplorare la splendida Villa Fiaccherella, che si affaccia sulle colline di Firenze. Recentemente ristrutturata e risalente al XV secolo, al suo interno vi sono sei camere da letto, di cui una in una torretta, oltre a una cucina moderna, un'ampia sala da pranzo e un salotto con camino. I giardini si estendono su tre lati della casa e c'è un patio ad arco per mangiare all'aperto. La piscina è in comune con la vicina Villa Fontallerta, ma è prevista una piscina privata. Nel cortile della villa Boccaccio ambientò la novella con Calandrino e Buffalmacco.

Sempre a Firenze, la prima mostra personale dell'artista Tracey Emin, che si terrà a Palazzo Strozzi, in centro città, è un appuntamento da non perdere. L'esposizione comprende disegni storici e recenti, dipinti, sculture, video, installazioni e fotografie che trasmettono "l'estetica controversa e lacerante" di Emin.

Rimanendo in Toscana, il Guardian propone quattro giorni di trekking guidato sull'Isola d'Elba. Partendo da est, si seguiranno le scogliere costiere, per arrivare al Monte Capanne, il monte più alta dell'Elba, con vista panoramica su Montecristo, Pianosa e la Corsica.

Proseguendo verso Nord giungiamo a Trieste, per visitare il museo della letteratura LETS, che celebra il patrimonio letterario della città. Il museo ha il suo fulcro nel lavoro di James Joyce, che visse e scrisse qui dal 1904 al 1920, oltre a Italo Svevo e UmbertoSaba. Il museo ha anche ideato una serie di passeggiate letterarie per Trieste, tra cui una incentrata sui caffè e i bar un tempo frequentati da intellettuali e artisti.

Sempre in Friuli, poi, il Guardian menziona anche la città di Gorizia, che è la Capitale europea della cultura 2025 insieme alla vicina Nova Gorica, in Slovenia. Il programma di eventi della regione Friuli-Venezia Giulia comprende concerti di Alanis Morissette e Robbie Williams e mostre di Steve McCurry e Andy Warhol.

Tornando a Sud, invece, il Guardian menziona come tappa fondamentale per chi visita l'Italia nel 2025 Agrigento, Capitale italiana della cultura 2025. "Il luogo più famoso della città è la Valle dei Templi, che vanta alcuni dei siti classici meglio conservati del Paese. Oltre alla Valle dei Templi, centinaia di altri eventi si svolgono durante tutto l'anno in luoghi come il teatro Luigi Pirandello, la Cattedrale di San Gerlando, le chiese e i musei del centro storico", scrive il Guardian.

Tra le mete meno battute dai turisti stranieri, il Guardian suggerisce un'avventura in famiglia in Basilicata, dove poter fare escursioni nel Parco nazionale del Pollino. Rimanendo in tema natura, il Guardian suggerisce di riscoprire Luxi Bia, un borgo agricolo abbandonato nella zona del Sulcis, nel sud della Sardegna, che sta tornando splendere grazie a una seconda vita. La Residenza, un appartamento con una camera da letto, è stata terminata nel 2023, mentre Casa Corte, una casa con due camere da letto, è stata appena inaugurata. Casa Cubo, invece, è un secondo appartamento che arriverà tra qualche mese.

Sulle Dolomiti, invece, il luogo da non perdere secondo il Guardian è Madonna di Campiglio, in particolar modo l'hotel boutique Casa Cook dove è è possibile trovare anche il ristorante dello chef austriaco Jacob Jan Boerma, chef tre stelle Michelin. A fine estate/inizio autunno, gli ospiti possono partecipare al festival musicale I Suoni delle Dolomiti, che celebra il suo 30° anniversario nel 2025.