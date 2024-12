video suggerito

Nelle migliori mete turistiche del 2024 c’è una sorprendente località italiana Tra i luoghi più belli del 2024 il Guardian ha inserito anche una località italiana che non vi aspettereste: scopriamo qual è e perché è stata scelta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A dicembre è tempo di bilanci e previsioni. A poche settimane dall'inizio del 2025, il Guardian ha stilato le migliori mete turistiche visitati nel 2024. Dalle destinazioni ideali per chi cerca relax a chi invece preferisce l'avventura, ecco alcuni posti visitati quest'anno per chi cerca ispirazione per i viaggi del 2025.

Quali sono i posti più belli del 2024

Tra i posti più belli visti nel corso del 2024, il Guardian unisce diversi luoghi e tipoligie di viaggio dalla Turchia a Marsiglia, passando per il Lincolnshire o la costa baltica della Polonia. Per gli amanti della storia, invece, il siti di news britannico suggerisce Château Villarlong dove si trovano le Necropoli dei Visigoti. Per chi invece preferisce visitare posti immersi nella natura la foresta nera in Germania potrebbe fare al caso vostro, tra cantine e percorsi a piedi al confine con Francia e Svizzera. Tra i posti must see nel 2025 non poteva, ovviamente, mancare una località italiana.

Qual è la località italiana più bella del 2024 secondo il Guardian

Non pensate a Firenze, Roma oppure Napoli. Nella campagna laziale un redattore del Guardian ha visitato Rieti e le campagne che la circondano. Tra le mete da non perdere, quindi, ha scelto di inserire questa splendida provincia italiana. "Abbiamo trovato una città affascinante con una taverna gestita da tre sorelle dove abbiamo mangiato una pasta deliziosa, ma è stato sulla via del ritorno che abbiamo fatto la nostra più grande scoperta", scrive Max Benato sul Guardian.

La visita a Rieti si è trasformata in un safari, visto che, sulla strada, si sono trovati di fronte un istrice arrabbiato, spingendo i guidatori a frenare. Una volta girato l'angolo si è trovato una serie di istrici che si rifugiavano tra i cespugli. Proseguendo per la strada, il redattore del Guardian si è trovato di fronte una famiglia di cinghiali che attraversava la strada, fornendo un'altra visione del Lazio, come una regione brulicante di tanti angoli piuttosto selvaggi.