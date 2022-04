Le 10 migliori terrazze a Milano per fare aperitivo o pranzare all’aperto Dagli storici rooftop alle sky terrace di design, scopriamo le migliori terrazze di Milano dove pranzare e fare aperitivi all’aperto ammirando la città da un prospettiva privilegiata e diversa dal solito.

A cura di Clara Salzano

La vista di Milano dalla Terrazza Martini

La primavera ha fatto il suo ingresso con temperature più miti, giornate più lunghe e soleggiate, e il desiderio di godere del tempo libero all'aria aperta si fa avanti in ognuno di noi. Da mattino a sera, sono numerose le possibilità a Milano di godere di una colazione, un pranzo o un dopo cena all'aria aperta semmai con u vista panoramica mozzafiato sulla città. Dagli storici rooftop alle sky terrace di design, la scelta di dove andare per vedere Milano dall'alto è davvero vasta e in grado di soddisfare ogni esigenza, dal caffè del buongiorno al drink della buona notte. Segnaliamo le migliori terrazze di Milano dove ammirare la città da un prospettiva privilegiata e diversa dal solito.

Terrazza Triennale

Una visita alla Triennale Milano è una tappa obbligatoria per chi vuole scoprire i tesori di Milano. Situata nel centro della città, all'interno di Parco Sempione, l'importante museo meneghino offre non solo la possibilità di esplorare le sue collezioni di arte e design permanenti e temporanew ma anche di godere di una vista privilegiata sul Castello Sforzesco, sulla Torre Branca e, soprattutto, sul Parco Sempione. Al quarto piano dello storico edificio degli anni '30 si trova infatti una delle più note terrazze di Milano dove sorseggiare un caffè seduti ai tavolini del bar o consumare un pasto sotto la struttura di vetro che ospita l’Osteria con Vista.

La terrazza di Triennale Milano con la sua Osteria Con Vista – Credit Osteria Con Vista

Terrazza Aperol

Chi passeggia per Piazza Duomo non può fare a meno di notare il colore arancione che spunta dalla terrazza Aperol, entrata ormai di diritto nella lista dei luoghi più iconici di Milano. Bere uno spritz da questa terrazza con vista sulle guglie del Duomo è sicuramente un’esperienza da fare almeno una volta a Milano.

L’iconica terrazza Aperol di Piazza Duomo a Milano

Terrazza La Rinascente

La Rinascente di Milano è sicuramente uno degli edifici più noti di Milano e salire al suo ultimo è ormai una vera e propria istituzione. Qui si trova la Food Hall dello storico magazzino commerciale con bar, ristoranti e una terrazza che guarda direttamente sulle guglie del Duomo, che sembrano cosi vicine da poterle toccare.

La terrazza de La Rinascente Milano

The Dome rooftop

Situato al settimo piano di uno storico edificio di via Giuseppe Mazzini 2, nel cuore di Milano, The Dome rooftop gode di una delle viste panoramiche più belle della città, di fronte al Duomo e alla Galleria Vittorio Veneto. Aperta da colazione a dopo cena, la terrazza di The Dome offre l'opportunità di ammirare Milano da una visuale unica e differente.

La terrazza The Dome al settimo piano del palazzo

Terrazza Duomo 21

C'è un piccolo angolo di Costiera Amalfitana a Milano. Si trova in Piazza Duomo sulla Terrazza Duomo 21 che di recente ha avuto un vero e proprio restyling ad opera di Malfy, il gin italiano ispirato ai colori e ai sapori della Costiera Amalfitana, che, oltre a offrire cocktail originali, consente di godere di una vista panoramica impareggiabile sulle guglie di marmo del Duomo e sulla città.

Terrazza Duomo 21 con il nuovo allestimento Malfy

Terrazza Ceresio 7

Ceresio 7 è una vera e propria mecca del lifestyle di lusso. L'hotel con palestra, spa e ristorante fondato dal duo di stilisti Dsquared è un'indirizzo esclusivo nel panorama meneghino. La sua terrazza, situata sul tetto di quello che un tempo era il palazzo dell'Enel, è un luogo unico in cui rilassarsi a bordo piscina, bere un drink o fare colazione con vista sullo skyline di Porta Nuova e i suoi grattacieli.

La terrazza del Ceresio 7 Pools & Restaurant

Terrazza Martini

La Terrazza Martini è un'istituzione di Milano. Sin dalla sua inaugurazione nel 1958 in Piazza Armando Diaz, si è affermata come uno dei luoghi preferiti dai milanesi da cui godere di una vista mozzafiato della città. L'ambiente ricercato con rifiniture in legno, vetro e metallo arricchito da divani di design rossi e luminosi fanno di Terrazza Martini una delle terrazze più eleganti della città dove trascorrere una serata con vista sul Duomo, la Torre Velasca e il Castello Sforzesco.

La storica Terrazza Martini di Milano

A' Riccione Terrazza 12

A’ Riccione è uno dei ristoranti di pesce più rinomati di Milano e da qualche tempo ha aperto una sua seconda sede sulla terrazza al nono e al decimo piano del Brian&Berry Building di piazza San Babila. Si tratta di uno spazio raffinato dove non solo godere di un pranzo o cena eccellenti ma di una vista panoramica sui tetti di Milano davvero suggestiva.

La terrazza del ristorante ’A Riccione in via Durini 12

Cler Rooftop Bar

"C’è spazio per tutti" è questo lo slogan del Clèr Rooftop bar. Si tratta di una delle terrazze più di tendenza in città, soprattutto tra i più giovani, situata sul tetto di una ex concessionaria tra il Portello e CityLife. Qui oggi sorge un magnifico spazio, riqualificato da un gruppo di giovani imprenditori, dove potersi rilassare o mangiare in un angolo nascosto di Milano.

La terrazza del Clèr a Milano

Terrazza Fondazione Prada

Non solo un bellissimo bar disegnato dal regista Wes Anderson e alcune delle mostre più interessanti di Milano, la Fondazione Prada offre questo e molto di più ai suoi visitatoti. Costituita da un complesso di edifici di altezza differenti, la Fondazione Prada è un microcosmo di architettura, arte e design da scoprire. Al sesto piano della nuova Torre di Fondazione Prada si trova una delle terrazze più suggestiva di Milano dove mangiare o sorseggiare un drink in compagnia delle opere di Lucio Fontana, Jeff Koons, Goshka Macuga e John Wesley e uno dei tramonti più belli della città.