La villa di re Carlo III dove si potrà cenare come il sovrano: quanto costa un pasto reale Dumfries House, dimora amatissima da re Carlo III in Scozia, è una splendida villa settecentesca dove il sovrano cura il suo giardino sostenibile. Ora la sala da pranzo rosa apre al pubblico per una cena stellata: ecco quanto costa.

A cura di Arianna Colzi

La Pink Dining Room di Dumfries House

Nell'Ayrshire, una contea sud ovest della Scozia, a pochi chilometri dalla città di Cumnock, sorge una splendida villa in stile palladiano nota come Dumfries House. Divenuta celebre nel 2023, quando re Carlo ha scelto di celebrarvi una delle due cene per festeggiare il suo compleanno, la villa prende il nome da William Crichton-Dalrymple, noto anche come conte di Dumfries, piccola cittadina nella contea omonima. Re Carlo nel 2007, quando era ancora principe di Galles, salvò la proprietà dalla vendita all'asta, che l'avrebbe trasformata in un campo da golf. Il re ama trascorrere giornate in questa dimora: Carlo III, infatti si trovava qui quando ha ricevuto la notizia dell'aggravarsi delle condizioni di salute di Elisabetta. Da qui è stato trasportato a Balmoral dove la regina è deceduta l'8 settembre 2022.

La storia di Dumfries House

I proprietari di Dumfries House sono stati per secoli i conti Dumfries, che acquisirono la villa nel 1814. John Bute, settimo marchese di Dumfries e pilota di Formula 1, ereditò la tenuta nel 1993. Bute a causa di problemi economici pensò di offrire la villa al National Trust scozzese, ma poi la trattativa non si concluse. Nel 2007 la casa è stata messa in vendita dalla casa d'aste Christie's per un valore stimabile tra i due e i quattro milioni di sterline. Per via dell'alto valore dell'immobile anche dal punto di vista storico-artistico, nello stesso anno Dumfries House è stata acquistata da un consorzio guidato dall'attuale re Carlo, che per acquistare la tenuta ha preso in prestito venti milioni di sterline dal suo fondo per la beneficienza. Il palazzo è stato poi riaperto al pubblico nel 2008.

L'esterno di Dumfries House

Com'è fatta Dumfries House

Più di ottocento metri quadrati di verde circondano Dumfries House. Vista la passione di re Carlo per la natura e per il giardinaggio, il parco della villa è ricco di piante rare, dallo splendido Sycamoro del 1599 ai faggi, le betulle e i cedri che compongono gli immensi giardini. Tra questi ci sono i Delphinium, fiori amatissimi dal sovrano, che si trovano al limitare del Queen Elisabeth Walled Garden, un giardino terrazzato fatto di serre e orti dove vengono raccolti gli ortaggi utilizzati dallo chef di Dumfries House nel suo menù a km zero. Questo giardino viene curato secondo le precise indicazioni del re, molto attento al tema della sostenibilità ambientale.

I giardini terrazzati di Dumfries House

Quanto costa cenare a Dumfries House

Dallo scorso ottobre è possibile cenare a Dumfries House: la Pink Dining Room, infatti, è stata aperta non solo per ospitare le cene dei reali, ma anche per tutti una ristretta cerchia di visitatori a cui verrà servito una cena nella splendida sala rosa settecentesca al costo di 375 sterline a persona (450 euro) per un menù di tre portate. Il servizio vedrà lo staff reale e i suoi maggiordomi serviranno un menù stellato sotto lo splendido candelabro di Murano realizzato nel 1760: le portate sono salmone in camicia, zuppa di pesce e carne di manzo o cervo con patate Parmentier. Cenare nella stanza del re, arricchita di stucchi in rococò rosa, con alle spalle un dipinto di Jacopo Bassano.

La Pink Dining Room allestita per la cena