La vera vacanza “lenta” è nell’hotel che può essere prenotato solo con una lettera scritta a mano

Sapete che in Spagna esiste un hotel che può essere prenotato solo con una lettera scritta a mano? Ecco qual è e come funziona.

Viviamo in un’epoca in cui tutto viene digitalizzato, dove si può entrare in contatto con persone dall’altro capo del mondo in pochi secondi, dove si vogliono avere risposte e conferme immediate. La cosa vale anche per il settore travel: basta un pc e una connessione Internet per prenotare una vacanza e per informarsi su tutte le attività che si possono svolgere in loco. Esiste, però, una struttura ricettiva in Spagna che va in controtendenza e che può essere davvero considerata il simbolo della vita lenta, il motivo? Per prenotare una camera è necessario fare richiesta inviando una lettera scritta a mano.

Dove si trova l'hotel prenotabile solo tramite lettera

Si chiama El Elevador ed è un piccolo hotel che si trova a El Hierro, l’isola più remota e selvaggia delle Canarie, dove non esistono overtourism, folle eccessive, resort di lusso e confusione. Qui il tempo sembra essersi fermato, a dominare è semplicemente la natura con i suoi boschi, i suoi paesaggi vulcanici e le sue piscine naturali scavate nella roccia.

El Hierro

Complice questo mood “lento”, la struttura ha deciso di rinunciare alle classiche prenotazioni online: chi intende riservare una camera deve inviare una lettera scritta a mano, spiegando per quale motivo vuole soggiornare lì e cosa si aspetta dall’esperienza. Nel momento in cui si viene scelti, i gestori inviano tramite posta cartacea un link privato con le informazioni dettagliate sull’esperienza e le condizioni economiche. L’obiettivo? Far riscoprire agli ospiti la vera essenza del viaggio, che comincia proprio nel momento in cui si prenota l'alloggio.

El Elevador

Perché El Elevador si trova incastrato nella scogliera

El Elevador oggi è una struttura ricettiva remota e solitaria situata sul bordo della scogliera di El Hierro ma in passato era un edificio di pompaggio dell’acqua. Fu Juan Casañas ad aprire un varco nella scogliera 70 anni fa e da lì trasformò una sorgente nascosta in una fonte di vita per un intero villaggio.

El Elevador

Ora, dopo un intervento di riqualificazione, la struttura non ha perso la sua dimensione etica ma viene destinata a coloro che sognano una vacanza in cui vogliono ritrovare se stessi e il legame con la materia, ben distanti dai classici comfort e svaghi della vita moderna. Più che una semplice hotel, El Elevador vuole essere considerato un luogo dal forte potere simbolico: chiunque decida di soggiornare qui è come se volesse intervenire sul modo in cui percepisce l’attenzione.