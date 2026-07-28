stile e Trend
video suggerito
video suggerito

La tenuta “segreta” di re Carlo, la storia della villa con l’enorme giardino in stile vittoriano

Sapete che in Scozia esiste una tenuta “segreta” di re Carlo III? Immersa nella natura, è un vero e proprio gioiello d’arte tra le sue architetture curatissime e il suo enorme giardino in stile vittoriano.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

È ormai risaputo che la Royal Family inglese ogni anno si riunisce a fine estate a Balmoral, la tenuta in Scozia che, dopo essere stata amatissima dalla regina Elisabetta II, ora viene considerata tra le preferite di re Carlo III. La cosa che in pochi sanno è che il sovrano possiede anche un'altra proprietà "segreta" nella parte meridionale del paese. Si trova in un angolo poco conosciuto dell'East Ayrshire e, sebbene sia enorme, solo in pochi l'hanno visitata: ecco l'originale storia di Dumfries House.

La tenuta salvata da re Carlo

Si chiama Dumfries House ed è una straordinaria tenuta nella Scozia meridionale appartenente a re Carlo III. Si estende su 2.000 acri di terreno ma la cosa particolare è che solo in pochi la conoscono, il motivo? Il sovrano l'ha acquistata nel 2007, all'epoca era ancora principe e seppe che di lì a poco l'intera proprietà sarebbe stata messa all'asta, disperdendo in giro per il mondo i suoi mobili e i suoi arredi dal valore inestimabile. Carlo, dunque, investì 45 milioni di sterline per salvarla e per trasformarla in una tenuta reale. Negli ultimi due decenni è diventata la sede della King's Foundation, nonché il luogo in cui il re porta avanti i suoi progetti sulle comunità ecosostenibili.

Dumfries House
Dumfries House

La storia di Dumfries House

Dumfries House fu costruita nel 1759 per William Dalrymple-Crichton, il quinto conte di Dumfries, poi per una questione ereditaria passò ai marchesi di Bute, che non badarono a spese per renderla sontuosa e moderna. Fu tra i primi edifici scozzesi ad avere l'elettricità, il suo design simmetrico fu progettato dagli architetti Robert e John Adam, mentre gli arredi furono commissionati a Thomas Chippendale. Enormi salotti con soffitto dipinto, lunghi tappeti antichi, giganteschi scrigni di gioielli e lampadari in vetro di Murano: tutto al suo interno può essere considerato arte di grande valore. Il pezzo forte della tenuta, però, sono i rigogliosi giardini vittoriani con siepi curate, fontane zampillanti, labirinti e un arboreto con circa 500 specie di alberi.

Leggi anche
La residenza privata di re Carlo III è invasa da topi: la regina Elisabetta aveva vietato i gatti nella tenuta
La Pink Dining Room
La Pink Dining Room

Come visitare Dumfries House

Rimasta a lungo chiusa al pubblico, oggi Dumfries House può essere visitata e ammirata sia dai locali che dai turisti internazionali. Per gli interni è necessario prenotare un tour guidato a pagamento (costa 17,50 sterline), mentre l'accesso ai giardini è libero e gratuito (a eccezione del giardino recintato della regina Elisabetta II, il cui biglietto di ingresso costa 3 sterline). Tutti i proventi derivanti dalle visite guidate alla casa contribuiscono a finanziare la King's Foundation.

Dumfries House
Dumfries House
Immagine
Intervista
Estate
Come far durare l'abbronzatura: "No docce troppo calde e scrub ogni 7 giorni"
"Troppe pomate irritano la pelle e causano dermatiti", il dermatologo Mercuri sugli errori che rovinano i tatuaggi
"Troppe pomate irritano la pelle e causano dermatiti", il dermatologo Mercuri sugli errori che rovinano i tatuaggi
Allergia al sole, come distinguerla da altri sfoghi, il dermatologo: "Compare con chiazze o vescicole pruriginose"
Allergia al sole, come distinguerla da altri sfoghi, il dermatologo: "Compare con chiazze o vescicole pruriginose"
Meduse, ricci e tracine, il dermatologo avverte: “Urina e altri rimedi fai da te possono peggiorare la situazione”
Meduse, ricci e tracine, il dermatologo avverte: “Urina e altri rimedi fai da te possono peggiorare la situazione”
“Non usatela nemmeno come crema idratante”: il dermatologo Mercuri spiega perché una crema solare scaduta va eliminata
“Non usatela nemmeno come crema idratante”: il dermatologo Mercuri spiega perché una crema solare scaduta va eliminata
Cosa non mangiare quando fa caldo: frittura e salumi tra i 5 cibi da evitare secondo la nutrizionista Bracale
Cosa non mangiare quando fa caldo: frittura e salumi tra i 5 cibi da evitare secondo la nutrizionista Bracale
Il topless non ha rischi se usi bene la crema solare, il dermatologo: "Una scottatura può però risultare più dolorosa"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views