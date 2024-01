La tendenza viaggi del 2024 è l’en plein air: spopola la vacanza a contatto con la natura Per rendere più gradevole l’inverno il metodo migliore resta pensare all’estate e pianificare le vacanze. Per il 2024 si cominciano già a delineare le prime tendenze travel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Epifania tutte le feste ha portato via e davanti abbiamo un lungo inverno da affrontare, che lascerà poi il posto alla bella stagione. Per rendere più gradevoli questi mesi freddi e staccare un po' la spina dal lavoro, si può puntare sull'organizzazione delle vacanze, pianificando i prossimi viaggi. In vista dell'estate sono tantissimi gli italiani che già sono alle prese con i primi step e le prime decisioni, per non ridursi all'ultimo momento. Il trend più gettonato del nuovo anno è la vacanza en plein air cioè quella all'aria aperta.

Che cos'è la vacanza en plein air

L'Osservatorio sul turismo outdoor condotto da Human Company, ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) e Istituto Piepoli ha raccolto alcuni dati sull'estate 2023 e ha fatto alcune previsioni per l'estate 2024. Secondo i dati, 9 italiani su 10 stanno già pianificando le vacanze e la tendenza più in voga è l'en plein air. Il trend è in crescita già da un paio d'anni: ormai un italiano su due sceglie fine settimana all'insegna del campeggio e delle escursioni. La fascia d'età maggiormente attratta da questa tipologia è quella compresa tra i 35 e i 54 anni, grandi amanti della libertà che solo l'outdoor può regalare.

Si tratta di vacanze a stretto contatto con la natura, avventurose, perfette per chi ama lo sport e il movimento, per chi ha uno stile di vita molto attivo e non ama la sedentarietà. Le possibilità sono infinite, per trascorrere giornate sempre diverse: passeggiate, trekking, percorsi in bicicletta, rafting, arrampicata e chi più ne ha più ne metta. Ma è la vacanza ideale anche per chi vuole rilassarsi e semplicemente godere della vista di un paesaggio naturale. Per quanto riguarda le sistemazioni si può scegliere tra camper, roulotte, la sempre affascinante tenda o ancora alloggi più comodi come bungalow o glamping.

Leggi anche Turismo del sonno: nel 2024 gli italiani in vacanza vogliono dormire

I dati del 2023

Nel 2023 (anno positivo per il turismo, dopo le restrizioni della pandemia) 34 milioni di italiani si sono concessi una vacanza estiva, 10% in più rispetto all'anno prima: oltre 1 su 5 (22%) era una vacanza outdoor. Il motivo è presto detto: il 38% degli intervistati apprezza l'assoluta libertà, il 22% ama la connessione con la natura. La ricerca è stata effettuata su un campione di 3000 individui dai 15 anni in su. Il campeggio, in particolare, piace ad 1 italiano su 4 (il 9% il più rispetto all'anno precedente). Tra le mete preferite, il mare primeggia come sempre in ogni categoria e vale anche per chi punta su viaggi outdoor (60%).

La montagna si ferma al 15%, stessa percentuale della vacanza rurale (15%). Per quanto riguarda le destinazioni italiane più gettonate dagli amanti dell'outdoor, la Toscana è stata scelta dal 17% dei rispondenti, seguita da Sicilia (16%) e Puglia (13%). Per le vacanze en plein air gli italiani sono anche disposti a investire soldi in più. Se la spesa media dei vacanzieri è stata di 1.575 euro, per la vacanza all’aria aperta si è speso il 22% in più arrivando a 1.918 euro.