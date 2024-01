Cosa sono le microcation, le vacanze mini sono la nuova tendenza in Italia Le vacanze degli italiani si accorciano: cresce il trend delle microcation, le fughe brevi dalla routine all’insegna del relax assoluto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

A inizio anno c'è chi ama già proiettarsi all'estate, programmando le vacanze estive o organizzando brevi weekend di relax, per staccare un po' la spina dalla routine lavorativa. È già possibile identificare alcune delle tendenze che andranno per la maggiore nel 2024, dal punto di vista degli spostamenti degli italiani. Stando alle prime pianificazioni, sembra ci sia una certa predilezione per viaggi en plein air e a contatto con la natura, come rivela l'Osservatorio sul turismo outdoor condotto da Human Company, ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) e Istituto Piepoli. Un'altra tendenza, come rivela un'indagine di PiratinViaggio (condotta a ottobre 2023 su 2000 maggiorenni in tutta Italia) sarà quella delle microcation.

Le tendenze travel del 2024

L'indagine di PiratinViaggio ha cercato di delineare le tendenze travel che domineranno il prossimo anno. Nell'interesse degli italiani ci saranno soprattutto viaggi all'estero: 6 persone su 10 opteranno per una vacanza al di fuori del Paese, nello il 38% sceglierà l'Europa e il 29% una meta extra-europea. Solo 1 italiano su 10, invece, resterà in Italia. Sono in aumento coloro che opteranno per vacanze fuori stagione (44%), in particolare Baby boomer e Gen Z (rispettivamente 59% e 51%). Ben il 72% ha ammesso di voler dare la precedenza alle cosiddette microcation.

Cosa sono le microcation

Le microcation sono vacanze brevi e frequenti: in molti preferiscono questa modalità di viaggio, in cui ci si sposta più volte nell'arco dell'anno, ma verso mete vicine e che non richiedono una permanenza eccessiva. C'è chi ne prenota anche 3-4 all'anno nel proprio Paese, per poi concedersi una sola vacanza lunga (in una meta più esotica e lontana, che richiede necessariamente una permanenza lunga). La durata del soggiorno insomma si accorcia, si parla di massimo 4 notti. È perfetto per ottimizzare magari i fine settimana, organizzando fughe brevi alla scoperta di cittadine, borghi montagna, località di mare semi sconosciute ma anche capitali europee low cost.

Questa tendenza è perfetta per coloro che, pur amando i viaggi, magari hanno poco tempo a disposizione e non possono allontanarsi per un periodo prolungato, ma al tempo stesso non vogliono rinunciare alla possibilità di esplorare destinazioni interessanti. Le microcation sono una ventata di novità nella routine, veloce ma comunque appagante: hanno il vantaggio di non aver bisogno di grande pianificazione, quindi con poche accortezze ci si può regalare un'esperienza da ricordare (e magari da instagrammare). In questo modo il tempo libero viene reso prezioso e si combatte lo stress, ricaricando al tempo stesso le energie. C'è anche chi ne approfitta per un po' di sano detox dai social, che una volta ogni tanto non guasta mai!