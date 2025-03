video suggerito

La Sirenetta, dove si trovano le spiagge italiane scelte come location del film in onda su Canale 5 Su Canale 5 va in onda stasera La Sirenetta, il live action tratto dall’omonimo film d’animazione: tra i Paesi scelti per le riprese troviamo anche l’Italia. Le spiagge paradisiache che vediamo nel film, infatti, sono state girate in note località marittime. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Sirenetta

Martedì 11 marzo 2025 va in onda in prima serata su Canale 5 La Sirenetta, il live-action con Halle Bailey nei panni di Ariel. Il film è il remake del celebre cartone animato che ruota interna alla figura della principessa sirena figlia del re Tritone. Tra le location scelte per le riprese del film, che è uscito al cinema nel 2023, ci sono anche diverse località italiane. Le spiagge che vediamo ne La Sirenetta, infatti, sono alcuni dei litorali più belli che troviamo in Italia. Scopriamo quali sono.

Le riprese si sono svolte a partire da gennaio 2021 tra i Pinewood Studios, nel Regno Unito, e l'Italia. La località individuata per girare le scene ambientate sul mare, soprattutto quelle tra Ariel ed Erica, è la Sardegna. Le spiagge quasi caraibiche che vediamo nel film non sono altro che quelle del litorale sardo, bagnato da acque cristalline e circondato dalla natura selvaggia.

L'isola dell'Asinara

Le riprese, terminate nel luglio 2021, hanno toccato le spiagge dell'isola dell'Asinara, un'isola bagnata dal Mar di Sardegna, situata tra l'isola italiana e la Corsica. Oggi l'isola si trova nel Parco Nazionale dell'Asinara, in provincia di Sassari: è disabitata da più di un secolo, quando, alla fine dell'Ottocento, è stata trasformata in colonia penale. Le acque cristalline dell'isola la rendono un paradiso unico. Oltre all'Asinara, si è girato anche nel borgo di Castelsardo: splendida località nella provincia di Sassari, dove i resti del Castello Bellavista, detto il "Casteddu", una fortezza medievale, domina il mare.

Leggi anche Dove è stata girata Le onde del passato, le location della serie tv su Canale 5

Il borgo Castelsardo

Altre spiagge utilizzate per le riprese sono la spiaggia Rena di Matteu e Rena Majori, entrambe situate in Gallura, splendida zona della Sardegna, a nord dell'isola. Le spiagge, situate nel comune di Aglientu, sono collegate tra di loro e sono raggiungibili a piedi percorrendo un piccolo sentiero. Entrambi i litorali si trovano a poca distanza da Santa Teresa di Gallura.

La spiaggia di Rena Majori, Aglientu

Infine, si è girato anche a Golfo Aranci, rinomata località balneare della Sardegna, e all'Isola di Figarolo, nel golfo di Olbia. Si tratta di un piccolo isolotto roccioso, perfetto per le scene de La Sirenetta, dotato soltanto di un faro per l'orientamento marittimo. Anche la spiaggia di Cala Moresca è stata coinvolta nelle riprese: si tratta di una piccola lingua di terra protetta dalla natura incontaminata, ai piedi del promontorio di capo Figari e a pochi chilometri da Olbia.

Golfo Aranci