stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Dove si trova il piccolo Sahara italiano, l’incredibile deserto affacciato sul mare

In Sardegna c’è un tratto di costa che sembra un deserto africano affacciato sul mare: le dune di Piscinas sono tra le più alte d’Europa e custodiscono un ecosistema raro e protetto.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Elisa Capitani
18 CONDIVISIONI
Dune di Piscinas, Sardegna
Dune di Piscinas, Sardegna

Sembra incredibile, eppure anche in Italia esiste un paesaggio naturale che ricorda moltissimo i deserti africani. Tra sabbia dorata, venti che modellano dune imponenti e un cielo spesso limpido, si apre un deserto naturale affacciato sul mare, dove l’azzurro cristallino dell’acqua contrasta con le grandi colline di sabbia come in un dipinto. Ma questo luogo non è un set cinematografico né un quadro: è reale e si trova in Sardegna, lungo la Costa Verde, nel territorio comunale di Arbus. Qui sorgono le Dune di Piscinas, conosciute anche come il piccolo Sahara italiano, un ambiente straordinario e unico nel Mediterraneo che affascina esploratori, naturalisti e viaggiatori.

Le Dune di Piscinas, Arbus, Sardegna
Le Dune di Piscinas, Arbus, Sardegna

Le Dune di Piscinas, il deserto del Sahara in Sardegna

Nel cuore della Sardegna sud-occidentale, nel territorio di Arbus, si estende un sistema di dune sabbiose che sembra uscito da un paesaggio sahariano. Le Dune di Piscinas coprono un’area di circa 28 chilometri quadrati, un’enorme distesa di sabbia finissima che si stende dalla costa verso l’entroterra per circa due chilometri. Le dune raggiungono un’altezza di quasi 100 metri, rendendole tra le più alte d’Europa e regalando al paesaggio un profilo tanto spettacolare quanto insolito per il contesto mediterraneo. Modellate dai venti, soprattutto dal Maestrale, queste piccole colline di sabbia si muovono con il tempo e cambiano continuamente forma, creando un ambiente dinamico che ricorda molto quello del deserto africano.

Le dune che incontrano il mare, Sardegna
Le dune che incontrano il mare, Sardegna

Il contrasto tra le dune e il mare cristallino è uno degli aspetti più suggestivi: la sabbia dorata, spinta dal vento e trasformata nel corso degli anni, sembra quasi sfumare nell’acqua turchese, dando vita a uno scenario davvero mozzafiato. Questo tratto di costa, pur essendo selvaggio, è diventato celebre anche a livello internazionale per la sua bellezza incontaminata e l’aspetto quasi surreale.

Leggi anche
In Europa esiste un'isola sconosciuta a molti, paradisiaca e selvaggia, dove ci sono cavalli bianchi e fenicotteri rosa
Le Dune di Piscinas, Sardegna
Le Dune di Piscinas, Sardegna

La biodiversità del deserto italiano

Nonostante l’aspetto desertico, l’area delle dune non è un deserto sterile, ma un ecosistema complesso e ricco di vita, dove la flora e la fauna si sono adattate alle condizioni aride e ventose. Tra gli elementi vegetali più rappresentativi si trovano ginepri secolari, lentischi, olivastri, ginesi ed euforbie, oltre a specie che fioriscono in primavera come il giglio di mare e il papavero della sabbia, che colorano di giallo e bianco le distese sabbiose. Lungo i corsi d’acqua come il rio Naracauli, le tamerici e i giunchi creano oasi di vegetazione più densa, contribuendo alla biodiversità complessiva del sito.

La natura delle dune
La natura delle dune

Anche la fauna è sorprendentemente varia. Tra gli animali che si muovono tra le dune e la vegetazione costiera spicca il rarissimo cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), che a volte può essere avvistato persino nei pressi della spiaggia. Oltre a lui, la zona ospita la testuggine mediterranea e, soprattutto nei mesi estivi di giugno e luglio, la tartaruga marina Caretta caretta sceglie le spiagge di Piscinas per deporre le proprie uova, approfittando della sabbia calda e dell’isolamento naturale del luogo. L’intera area è anche tutelata dal WWF e come Zona Speciale di Conservazione (ZSC), godendo di protezioni specifiche che mirano a preservare questi habitat fragili e preziosi contro il degrado e l’invasione dell’uomo, riconoscendo così il valore ecologico unico di questo speciale deserto italiano.

Viaggi
18 CONDIVISIONI
Immagine
Home
Addi pareti bianche o pastello: i colori da evitare nel 2026
Cos'è il micro-decluttering e perché è il segreto per avere un armadio ordinato senza sforzi
Cos'è il micro-decluttering e perché è il segreto per avere un armadio ordinato senza sforzi
Il ritorno delle cucine "chiuse": perché sta finendo l'epoca degli open space
Il ritorno delle cucine "chiuse": perché sta finendo l'epoca degli open space
Addio case “museo", per essere alla moda bisogna lasciare spazio al disordine
Addio case “museo", per essere alla moda bisogna lasciare spazio al disordine
Come trasformare il bagno nella stanza più trendy della casa
Come trasformare il bagno nella stanza più trendy della casa
Non dovresti smontare oggi l’albero di Natale: secondo la Candelora devi aspettare il 2 febbraio
Non dovresti smontare oggi l’albero di Natale: secondo la Candelora devi aspettare il 2 febbraio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views