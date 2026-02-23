La cattedrale del mare, dove si trova il canyon italiano con rocce rosse a picco sull’acqua

Le rocce rosse di Arbatax, Tortolì, Ogliastra

Mare cristallina, sabbia bianca finissima, natura selvaggia e incontaminata: la Sardegna è uno dei posti più belli al mondo, i Caraibi italiani. Tra i suoi paesaggi suggestivi, uno in particolare è davvero speciale, le rocce di Arbatax, situate nell'omonima frazione del comune di Tortolì, a Ogliastra e famose per le spettacolari falesie rosse che emergono dal mare cristallino, per questo conosciute come La Cattedrale del mare. Modellate dal vento e dal mare, hanno un'origine spettacolare che le rende uno dei paesaggi più incredibili del mondo.

Rocce Rosse in Arbatax

L'origine delle rocce rosse di Arbatax

Le rocce rosse di Arbatx sembrano un vero e proprio canyon: si distinguono infatti per le loro sfumature di rosso e verde e per le particolari forme eterogenee, che le fanno apparire in netto contrasto con le spiagge di sabbia bianca e il mare cristallino. Ma perché sono rosse? Si tratta di formazioni di granito (in particolare porfido) rosso, scolpite dal passare del tempo, dal vento e dal mare.

Cea Beach, Ogliastra

Queste suggestive formazioni rosse e frastagliate sono quindi il risultato di un'attività vulcanica millenaria e dell'ossidazione dei minerali di ferro. Inoltre, sono sempre state di estrema importanza per la vita sarda, sia culturale che non. Sono state, infatti, per secoli il punto di riferimento principale per marinai e pescatori e oggi sono arrivate a influenzare così tanto la cultura sarda, che è stato istituito il Rocce Rosse Blues, un festival di musica nato nel 1992 e dedicato alla musica blues e rock, sia italiana che internazionale.

Tacchi di Ogliastra

Cosa vedere nelle vicinanze

Tra snorkeling, trekking, escursioni e tante altre attività, Arbatax è un posto davvero da non perdere, sicuramente una delle meraviglie naturali più belle e selvagge del mondo. Nelle sue vicinanze ci sono poi alcuni dei luoghi e delle spiagge più incredibili della Sardegna, compresi i Tacchi di Ogliastra, imponenti formazioni montuose che ricordano il tacco di una scarpa.

Le cascate di Lequarci, Ulassai

Tra le spiagge, tutte selvagge, con acqua cristallina e una biodiversità davvero affascinante, risaltano sicuramente: Cala Moresca, Cara Mariolu e Cala Gonone, queste ultime due situate al Golfo di Orosei. Ma non sono solo le spiagge a essere speciali. A circa 30 minuti dalle rocce, a Ulassai si trovano due delle cascate più belle di sempre, quelle di Lequarci e Lecorci, considerate tra le più imponenti d'Italia. Le prime sono altissime e ricordano i paesaggi di Avatar, mentre quelle di Lecorci, più intime ma non meno spettacolari, si trovano vicino alla Grotta Su Marmuri, una vasta cavità di oltre 150 milioni di anni fa che al suo interno ospita anche due piccoli laghetti.