Dove è stato girato La Sirenetta: i luoghi del film dalle spiagge in Sardegna al castello Le riprese de La Sirenetta si sono svolte sulle spiagge della Sardegna. Il castello di Eric invece è stato creato presso presso i Pinewood Studios di Londra.

A cura di Giusy Dente

C'è grande attesa per il ritorno sul grande schermo de La Sirenetta, il remake del capolavoro del 1989. La lavorazione del film è stata rallentata della pandemia: un focolaio di Covid è scoppiato tra i membri della troupe, rendendo necessario sospendere il tutto. E sin dall'inizio non sono mancate delle polemiche, circa la scelta della protagonista. In molti non hanno apprezzato che ad interpretare la protagonista ci sia un'attrice nera, dunque poco simile all'originale (che aveva la pelle candida e i capelli rossi). È Halle Bailey la nuova sirenetta: nel cast anche Melissa McCarthy, Jonah Hauer-King e Javier Bardem rispettivamente nei ruoli di Ursula, del Principe Eric e di Re Tritone. Tutti hanno trascorso del tempo in Italia, dove si sono svolte la maggior parte delle riprese.

La Sirenetta nuota in Italia

Gran parte delle riprese de La Sirenetta si sono svolte in Italia. Disney ha scelto la Sardegna come location, perfetta sia per esigenze "pratiche", dunque la capacità di ospitare una troupe numerosa, sia per la sua atmosfera magica ed epica. Sull'isola regista e produttori hanno trovato degli scorci variegati ed affascinanti, perfetti per accogliere le scene dando loro movimento e : acque cristalline, spiagge bianche, piccole baie, calette nascoste, ma anche panorami selvaggi, montagne e scogliere, perfetti per creare un contrasto tra il paesaggio acquatico e quello roccioso.

"Era importante trovare una location in grado di offrire il dramma epico che la storia richiede" ha spiegato Rob Marshall, il regista. In particolare troupe e cast si sono spostati per tre mesi tra Castelsardo, l'incantevole Rena di Matteo nella zona di Santa Teresa Gallura, Cala Moresca, Golfo Aranci. La spiaggia di Rena Majore a Aglientu ha ospitato l'iconica scena in cui e la Sirenetta salva il principe Eric ed emerge dall'acqua sulla sua roccia. Quest'ultima è stata realizzata su misura e poi in un secondo momento trasportata e collocata in Sardegna.

Data l'ambientazione marina è stato importante anche predisporre le imbarcazioni e le attrezzature adeguate per le riprese, tra gommoni e carrelli, insomma aspetti tecnici molto complicati. Se ne è occupato in qualità di coordinatore marino Neil Andrea, che ha anche gestito le numerose squadre di sommozzatori sempre presenti sul posto. Un'altra parte delle riprese si è svolta nel Regno Unito presso i Pinewood Studios di Londra, gli stessi che hanno ospitato i set di capolavori del cinema come Eyes Wide Shut e Harry Potter. Qui si sono svolte la maggior parte delle scene in interni del film, comprese quelle dentro il castello.

Dove si trova il castello di Eric

Il film è ambientato negli anni '30 in un'immaginaria località caraibica, ma il regista ha chiesto allo scenografo John Myhre di realizzarlo ispirandosi all'Europa. "Siamo partiti dall'idea dei colori sbiaditi di alcuni castelli del sud della Francia e della costa italiana, volevamo creare qualcosa che desse l'idea di un castello arroccato sul mare, ma anche coloniale e caraibico" ha spiegato, aggiungendo che volutamente hanno dato alle finestre e alle porte dell'edificio forme acquatiche, marine e ondulate.