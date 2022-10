La regina consorte Camilla in vacanza con gli amici: quanto costa il ritiro benessere in India Camilla è a Bangalore, in India, per una vacanza benessere di dieci con gli amici a Soukya, un santuario di guarigione unico al mondo.

A cura di Clara Salzano

La regina consorte Camilla in India

Dopo un inizio da regina consorte molto impegnativo, Camilla è partita per un viaggio di benessere con gli amici a Bangalore, in India. A riportare la notizia è stato il Times of India che scrive dell'arrivo di Camilla all'aeroporto internazionale di Kempegowda, a Bangalore, in India, per recarsi a Soukya, un centro olistico di salute e benessere dove resterà per dieci giorni.

Soukya International Holistic Health Centre

Com'è fatto il centro olistico di Camilla in India

Soukya è descritto come un "santuario di guarigione unico nel suo genere". Si tratta di una struttura medica residenziale e integrativa che pratica un approccio terapeutico con diversi sistemi di medicina tradizionali e naturali come l'Ayurveda, l'omeopatia, lo yoga e la naturopatia.

La fattoria biologica di Soukya

Tutti i trattamenti curativi e ringiovanenti sono eseguiti utilizzando un approccio olistico per cui l'ospite non viene curato per una specifica condizione o sintomo ma nel suo insieme. Già nel 2019 Camilla aveva regalato a re Carlo III una permanenza nella struttura per il suo 71° compleanno e ora la regina consorte è tornata da sola per una vacanza benessere con gli amici.

Leggi anche Camilla Parker Bowles alla cerimonia di proclamazione: la regina consorte veste di pizzo e perle

Carlo III e Camilla in visita al Soukya International Holistic Health Centre nel 2019

Cosa comprende Soukya

Soukya è un centro olistico sanitario immerso in una fattoria biologica di 30 acri. Il centro comprende diverse strutture con 25 camere e suite spaziose, ognuna dotata di giardino privato. Le aree maschili sono separate da quelle femminili e tutti gli spazi sono pensati per promuovere il benessere di mente, corpo e spirito. Le altre strutture includono sala Yoga, biblioteca, piscina, un percorso di trekking di 2,2 km e per il ciclismo.

Uno degli alloggi di Soukya

Quanto costa un soggiorno a Soukya

Non vengono riportati i costi per un soggiorno presso Soukya perché le tariffe variano in base alla permanenza e ai trattamenti scelti. Sicuramente le spese dell'alloggio sono separate dalle cure e includono il costo della camera con pensione completa, una consultazione di base con i medici, cucina vegetariana biologica del centro, lezioni di yoga comune al mattino e la sera con medici naturopati, l'utilizzo di tutte le strutture comuni. Tutta la frutta e verdura usata a Soukya proviene dalla stessa azienda biologica che coltiva oltre 130 varietà di piante. I costi dei trattamenti sono calcolati invece separatamente.