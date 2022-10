Camilla cambia stile: la regina consorte indossa l’abito chemisier con le piume colorate Camilla come Kate Middleton ama gli abiti chemisier. La regina consorte ne ha indossato uno riciclato per visitare l’associazione Project Zero con Carlo III.

A cura di Giusy Dente

Proseguono gli impegni della coppia reale: Carlo III e Camilla hanno visitato Project Zero, un'associazione di Londra impegnata a coinvolgere i giovani in attività costruttive e a promuovere l'inclusione sociale contro ogni forma di violenza e discriminazione. La regina consorte per l'occasione ha riciclato il look e ha sfoggiato uno dei suoi abiti preferiti, un modello indossato già diverse volte in passato.

Il nuovo look di Camilla

Carlo e Camilla hanno incontrato lo staff di Project Zero e si sono fermati a parlare con tanti giovani, per ascoltare le loro storie. La regina consorte per l'occasione ha riciclato il look, ripescando dal guardaroba un abito chemisier già sfruttato in diverse occasioni, diverso da ciò che indossa di solito. Gli abiti chemisier sono un must del suo guardaroba di tutte le stagioni e condivide questa passione con Kate Middleton.

Solitamente la moglie di re Carlo III predilige il nero e il monocolore, spesso usa la fantasia tartan, ama il pizzo mentre raramente è stata vista con fantasie floreali. Stavolta ha puntato su qualcosa di diverso da tutto questo. Si tratta di un abito chemisier indossato solo nel 2021 almeno due volte: per una visita alla cattedrale di Exeter e durante le celebrazioni del 120esimo anniversario della Kelvingrove Art Gallery and Museum.

Si tratta di un abito di media lunghezza blu scuro, con maniche lunghe e scollo a V. La caratteristica più originale e insolita è la stampa: delle piume colorate in caldi toni autunnali e di diversa grandezza riprodotte su tutta la superficie. L'abito di seta è una creazione di Fiona Clare, stilista che la regina consorte ama particolarmente e di cui sfoggia spesso le eleganti creazioni. Stavolta ha aggiunto un paio di calze scure velate e scarpe nere comode, con tacco quadrato basso. Ha completato l'outfit con un paio di orecchini di perle, collane in oro e il suo braccialetto preferito di Van Cleef & Arpels, un portafortuna con ciondoli a forma di quadrifoglio da cui non si separa mai. In questa veste autunnale e giovanile, la regina è piaciuta particolarmente.