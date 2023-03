La primavera a Milano: le più belle fioriture di magnolie e ciliegi in città Dal Duomo di Milano alla zona Bicocca, ecco dove godere dello spettacolo delle prime fioriture a Milano.

A cura di Clara Salzano

La magnolia del Duomo di Milano

L'arrivo della primavera a Milano ogni anno viene annunciata da un pallido colore rosa e di un candido bianco che decorano strade, giardini e parchi cittadini. Si tratta del meraviglioso fenomeno della fioritura degli alberi di magnolia e ciliegio che arricchiscono vari spazi urbani. Nel capoluogo meneghino si trovano infatti più di mezzo milione di alberi di varia specie. E in attesa di vederne intensificato il numero a 3 milioni entro il 2030 grazie al progetto Forestami, scopriamo dove possiamo godere dello spettacolo dei primi alberi in fiore a Milano.

Chiara ferragni davanti alla magnolie di Milano

Dove ammirare la fioritura delle magnolie di Milano

Il 21 marzo è la data che indica l'equinozio di primavera ma a Milano già nei giorni precedenti si assiste al magnifico spettacolo della fioritura degli alberi di magnolia. Vari angoli della città si colorano di rosa e profumano di fiori. A piazza Niccolò Tommaseo, una delle zone più eleganti della città, tra via Venti Settembre e via Ariosto, si trovano i Giardini Renata Tebaldi dove ogni anno lo spettacolo naturalistico della fioritura delle magnolie è meraviglioso. La pizza con i suoi edifici storici in primavera acquisisce un fascino ancora più suggestivo.

Le magnolie di Piazza Niccolò Tommaseo

A pochi minuti a piedi da piazza Tommaseo, si possono ammirare delle splendide magnolie anche all'interno del complesso di Santa Maria delle Grazie. Il chiostro più piccolo del monumento meneghino che accoglie il Cenacolo Vinciano ogni anno a marzo si tinge di bianco per il fiorire delle magnolie a stella.

Anche Largo Cairoli e Piazza Sant'Eufemia, in corrispondenza della basilica omonima, si possono ammirare i magnifici fiori rosa degli alberi di magnolia. Nella zona di Porta Venezia, all’interno del giardino dedicato al giornalista Indro Montanelli, è possibile notare molte magnolie che colorano in primavera questo polmone verde cittadino. Anche a Parco Sempione, il più grande parco del centro cittadino, rilassandosi su uno dei prati vicini all'Arco della Pace, si può assistere all'incredibile spettacolo naturalistico della fioritura primaverile delle magnolie.

La Madonna sul Duomo di Milano attraverso una magnolia

Camminando verso il cuore pulsante del capoluogo meneghino, ci si stupirà nel ammirare una bellissima magnolia denudata o magnolia Yulan sul lato meridionale del Duomo di Milano, e di una magnolia stellata, sul suo lato settentrionale. Infine, recandosi nella vicina Piazza Fiume sarà possibile immergersi in un manto bianco di magnolie in fiore davvero spettacolare.

Dove vedere i ciliegi in fiore a Milano

In Giappone con il termine hanami si indica l'usanza di ammirare il bellissimo spettacolo dei ciliegi in fiore. In molti si recano nel paese del Sol Levante per godere di questo spettacolo naturalistico ma talvolta non serve attraversare i continenti per godere delle meraviglie della natura.

I ciliegi in Piazza Sant’Eufemia

Anche a Milano si può assistere alla fioritura dei ciliegi a Piazza Sant'Eufemia, in pieno centro, o ancora di più sulla Collina dei Ciliegi, in zona Bicocca. La collinetta di circa 65 metri di altezza in viale Sarca prende il nome proprio dalle diverse specie e varietà di ciliegi da fiore presenti sulla sua superficie e che ogni primavera offrono uno spettacolo meraviglioso.