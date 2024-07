La nave da crociera con un treno a bordo: è l’unica al mondo ed è costata quasi 2 miliardi

video suggerito

A cura di Giusy Dente

La costruzione di Utopia of the Seas è costata quasi 2 miliardi di euro ed è la 28esima nave della Royal Caribbean. La compagnia di crociere l'ha progettata per dare il via a una nuova formula di viaggi brevi, di tre o quattro notti nei Caraibi, con soste a Nassau, dove nuotare con le tartarughe marine e Coco Cay, l'isola privata della Royal Caribbean alle Bahamas. La gigantesca nave il 15 luglio ha fatto il suo viaggio inaugurale, salpando da Port Canaveral, in Florida. La festa di tre notti ha visto in qualità di ospite d'onore Meghan Trainor. La cantante vincitrice di un Grammy si è esibita nell’iconico AquaTheater all’aperto e ha fatto da madrina, "battezzando" ufficialmente Utopia. È stata la seconda inaugurazione dell'anno per Royal Caribbean dopo il varo a inizio anno di Icon of the Seas.

Come è fatta la seconda nave più grande del mondo

Utopia of the Seas è la seconda nave da crociera più grande al mondo, dopo l'Icon of the Seas, anche questa della Royal Caribbean. È lunga 362 metri: ci vogliono circa tre minuti e mezzo per camminare dalla prua alla poppa. A bordo ci sono cinque piscine, un parco acquatico, due casinò, 20 punti di ristoro, un simulatore di surf, giardino interno, scivoli e giostre, 18 ponti. La nave può ospitare oltre 2000 membri dell'equipaggio e più di 5000 passeggeri, a cui offrire svariate forme di intrattenimento. Ma questo gigante dei mari ha una particolarità che lo rende davvero unico. È la sola nave da crociera al mondo ad avere un treno e una stazione ferroviaria a bordo. Qui viene organizzata un'esperienza immersiva a tema che porta indietro nel tempo, una sorta di cena-spettacolo a bordo di due vagoni verdi con dettagli dorati, uno spazio reso estremamente realistico dall'illuminazione soffusa, i bagagli tutt'intorno, un capotreno in divisa.

Quanto costa la crociera

Ci sono diverse sistemazioni disponibili a bordo. Per il 2025 sono in programma già diversi itinerari, tutti in formula 3 o 4 notti. Per esempio il viaggio Western Caribbean Cruise con partenza da Orlando (Port Canaveral, Florida) il 5 maggio e arrivo il 9 maggio, ha un costo a partire da 835 euro a persona in camera interna standard e a partire da 1406 euro in suite. Nello specifico, il prezzo sale per la Crown Loft Suite da 3639 euro con balcone privato, vista mare, servizio di concierge e molto altro ancora.

