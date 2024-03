Il giro del mondo in 5 mesi: come è fatta la suite da oltre un milione di euro della nave da crociera

video suggerito

La Regent Seven Seas Cruises, specializzata in viaggi di fascia alta, ha annunciato la possibilità di acquistare una suite per il prossimo viaggio intorno al mondo organizzato dalla compagnia. Si tratta di un viaggio di 140 giorni, previsto per il 2027 a bordo della nave Seven Seas Splendor. Nell'arco di 20 settimane la nave da crociera visiterà 71 porti facendo scalo a Bali, Sydney e Mumbai.

Tutti pazzi per le crociere

Andrea DeMarco, presidente di Regent Seven Seas Cruises, ha detto alla CNN Travel che la compagnia di crociere ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, dal momento dell'annuncio del viaggio. Qualcuno ha già dimostrato interesse per l'acquisto della suite, prenotandosi come potenziale passeggero di questa esperienza da sogno in programma tra tre anni. L'annuncio di Regent Seven Seas è arrivato in un momento di grande interesse per le crociere mondiali.

La Ultimate World Cruise di Royal Caribbean è attualmente in navigazione, con continui aggiornamenti da parte dei passeggeri a bordo che documentano la loro esperienza tramite video virali su TikTok. La nave toccherà un totale di 60 Paesi tra cui l'Italia: sarà a Roma questa estate. La stessa Regent Seven Seas ha il tutto esaurito a bordo della nave da crociera che sta attualmente girando il mondo. Anche il secondo viaggio del 2025 è andato sold out in tempi record. Ci sono invece ancora posti per quello del 2026.

Quanto costa e come è fatta la suite

La Regent Suite a bordo della Seven Seas Splendor è pensata per due persone e misura 412 mq. Il prezzo totale è pari a 1,7 milioni di dollari, circa un milione e mezzo di euro, dunque 750 mila euro a testa. È una sistemazione sontuosa, arricchita con un Picasso originale, un pianoforte a coda, un balcone privato e una serie di vantaggi. Inclusi nel prezzo, infatti, ci sono anche una guida turistica personale per ogni tappa del viaggio, servizi spa, un maggiordomo sempre a disposizione e persino cancelleria personalizzata, qualora si volesse spedire della corrispondenza ai propri cari.

Il prezzo include anche biglietti aerei di prima classe per i voli nazionali statunitensi associati alle crociere e biglietti in business class per tutti i voli internazionali. Oltre alla Regent Suite, la nave da crociera Seven Seas Splendor possiede anche suite più piccole: la Suite Veranda da 30 mq, la Suite Attico da 50 mq, la Gran Suite da 170 mq. Qui il prezzo è di circa 225 mila euro a persona per la crociera. Regent Seven Seas aprirà le prenotazioni per la crociera in giro per il mondo del 2027 il 10 aprile 2024, con partenza l'11 gennaio 2027. Ci si può già inserire in lista d'attesa ed è previsto uno sconto per chi in passata ha già viaggiato con la compagnia.

