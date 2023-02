La classifica delle migliori città al mondo da vivere in bicicletta Qualità della strada, della sicurezza e investimenti sulla mobilità ciclistica sono solo alcune delle condizioni che sono valutate per decidere le migliori città per la bicicletta.

A cura di Clara Salzano

Utrecht, al primo posto delle migliori città per ciclisti

Per trovare una città italiana nella classifica delle località dove le condizioni per i ciclisti sono ottimali, si deve scendere al 65° posto, con Milano. Bisogna dire però che sempre più città nel mondo stanno migliorando le proprie condizioni generali di mobilità ciclistica e incoraggiando l'uso della bicicletta come modalità di trasporto sana e sostenibile. Gli sforzi di ciascuna località per ottimizzare la vita dei ciclisti non sempre sono sufficienti per offrire la migliore esperienza su due ruote. Così, per chi desidera conoscere le migliori città ciclistiche, esistono classifiche che possono aiutare a comprendere quali sono le destinazioni da visitare o vivere in bicicletta.

The Bicycle Snake a Copenaghen – Foto di Astrid Maria Rasmussen

Per stilare una classifica delle migliori città del mondo per i ciclisti sono tanti i fattori che vengono presi in considerazione, sulla base della percentuale di utenti che vanno in bicicletta in una città, e che riguardano sicuramente la qualità delle strade, l'estensione urbana, la morfologia del territorio, le condizioni meteorologiche ma anche la sicurezza, la criminalità legata alla bicicletta e gli investimenti sulle infrastrutture stradali delle varie località. Copenhagenize Design Co. ha anche elaborato un sistema di calcolo, chiamato Copenhagenize Index, che analizza questi dati. In una classifica pubblicata di recente scopriamo che né Amsterdam né Copenaghen sono al primo posto delle città più bike friendly, nonostante siano rinomate per la grande mole di ciclisti che ogni giorno attraversano le loro strade.

Utrecht

Sulla base dell'indice generale delle migliori città per la bicicletta, Utrecht è al primo posto della classifica. La città olandese offre ogni anno sempre migliori condizioni per la mobilità su due ruote con numerose aziende, private e pubbliche, che investono nel settore per incentivare l'uso della biciletta e garantire città più pulite e sostenibili. Nella classifica, al secondo posto, stupisce anche la presenza di Münster in Germania, dove le piste ciclabili raggiungono ogni angolo del tessuto urbano, le biciclette sono ovunque e i cittadini usano più le due ruote che i bus per gli spostamenti ogni giorno. Anversa in Belgio aiuta i ciclisti con la sua orografia pianeggiante e registra pochissimi furti di bici per questo è al terzo posto delle migliori città da vivere in bicicletta.

Bici ad Amsterdam

Copenaghen, che è anche una delle città più vivibili e felici al mondo, nonché Capitale dell'Architettura mondiale per il 2023, è al quarto posto nell'indice globale delle città bike friendly. Nella capitale danese, ad esempio, si vive in sella ad una bicicletta, qualsiasi siano le condizioni meteorologiche, e la città conta 382 chilometri di piste ciclabili. Amsterdam, nonostante sia conosciuta come la città della bicicletta, si classifica invece al quinto posto, seguita da Malmo in Svezia.

Hangzhou in Cina

Per la prima volta in una classifica delle migliori località per la bicicletta, notiamo anche una città cinese: si tratta di Hangzhou, che nonostante abbia avuto uno sviluppo urbano elevato negli ultimi anni con la costruzione di grattacieli per uffici ed edifici residenziali verticali, è conosciuta in Cina per essere una "città paesaggio", piena di verde, con fiume, laghi e antichi templi.

Berna in Svizzera

Nella top ten si trovano inoltre Berna in Svizzera, che non eccelle per numero di ciclisti bensì per investimenti sulle infrastrutture ciclistiche e sulla sicurezza per le strade. Brema e Hannover in Germania sono invece rispettivamente al nono e decimo posto in classifica.