La classifica delle città più rilassanti al mondo: qual è l’italiana in lista

Estate è sinonimo di ferie e, come ogni anno, anche in questo 2025 sono moltissimi coloro che hanno approfittato della pausa lavorativa per partire alla volta di mete più o meno esotiche, così da staccare davvero la spina dalla normale routine quotidiana. Sebbene nella maggior parte dei casi anche in vacanza ci si dedichi alle più svariate attività, non avendo neppure un momento libero, sono numerosissime le persone che vanno alla ricerca solo ed esclusivamente di totale relax. Quelli che, però, sono stanchi delle solite mete balneari prese d'assalto dai turisti internazionali, saranno lieti di sapere che esiste una città che si è aggiudicata il titolo di più rilassante al mondo: ecco qual è.

Qual è la città più rilassante al mondo

Qual è la città più rilassante al mondo? A rivelarlo è stato Holafly, sito specializzato nel settore travel, che in uno studio ha confrontato 50 diversi centri urbani, analizzandone qualità dell'aria, numero di aree naturali e di parchi, quantità di traffico, ore di sole e accesso alle terme. I risultati sono stati chiari: San Diego, in California, si è aggiudicata il primato. Nota per le splendide spiagge e per il clima invidiabile, è assolutamente l'ideale per una vacanza estiva, soprattutto se si va alla ricerca di relax: si può passeggiare tra i suoi 266 parchi e riserve naturali, ci si può concedere una giornata all'insegna del benessere in una delle sue 359 spa, il tutto respirando aria di buona qualità e godendosi le oltre 3mila ore di sole annue.

Le altre città in classifica

A seguire nella classifica delle città più rilassanti al mondo c'è Singapore, che ha ottenuto un punteggio elevatissimo in fatto di felicità della popolazione, mentre al terzo posto si è posizionata Vienna, apprezzata soprattutto per i suoi parchi e per le sue riserve naturali che rendono ottima la qualità dell'aria. Sydney e Melbourne, in Australia, chiudono la top 5, mentre in sesta e in settima posizione compaiono Berlino e Auckland. L'unica italiana in classifica? Roma, che ha conquistato la posizione 9 (dopo Portland, USA), seguita da Helsinki in Finlandia.

