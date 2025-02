La classifica dei cinema più belli d’Europa secondo Time Out: c’è un italiano in top 10

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Andare al cinema è diventato dispendioso, i biglietti costano sempre di più, ma resta per molti un piacere irrinunciabile, nulla di paragonabile all'esperienza della visione casalinga. Il profumo di popcorn in sala, il rosso delle poltrone, lo schermo gigante, il suono amplificato: il cinema non perde il suo fascino. Eppure molte sale stanno chiudendo, anche quelle storiche: è la sorte toccata all'Odeon di Milano, ha chiuso battenti il Metropolitan di Napoli e sono a rischio molti cinema di Roma, che dovrebbero diventare palestre o centri commerciali. Time Out ha fatto una ricerca e ha selezionato i cinema in attività più belli di tutt'Europa, dove andare a vedere un film almeno una volta nella vita.

Qual è l'unico italiano in classifica

Alcuni cinema d'Europa non sono multisala qualunque, uguali tra loro: sono vere e proprie opere d'arte, dei gioiellini di design e architettura, con decenni di storia alle spalle. Time Out ha stilato la classifica dei più belli a livello mondiale, tra cui ne spiccano diversi dislocati in Europa. In particolare, ce n'è uno nelle prime posizioni di entrambe le liste che non passa inosservato: è l'unico italiano premiato.

In cima alla classifica mondiale e continentale c'è Le Grand Rex parigino: "Probabilmente una delle istituzioni culturali più amate di Parigi" ha commentato il direttore di Time Out Paris, Houssine Bouchama. Al secondo posto della classifica mondiale ed europea si è piazzato il Pathé Koninklijk Theater Tuschinski di Amsterdam.

Per leggere il nome dell'Italia bisogna scorrere l'elenco fino al quinto posto della classifica europea, dove brilla il Cinema Dei Piccoli di Roma, che se l'è cavata bene anche nella classifica di livello mondiale (qui al sesto posto). Nato nel 1934, è ancora oggi ricordato come il cinema dei bambini, perché la programmazione all'inizio includeva soprattutto cartoni animati e spettacoli per famiglie. Alla guida ci sono, dal 1980, Roberto Fiorenza e Caterina Roverso, che ne hanno rilevato la gestione. Nella recensione di Time Out si legge:

Se Willy Wonka entrasse nel mondo del cinema, potrebbe aprirne uno proprio come il Cinema Dei Piccoli. Un tempo il cinema più piccolo del mondo (ora usurpato dal The Little Prince Micro-Cinema dell'Ontario), questa scatola verde lime circondata da alberi nei giardini di Villa Borghese è anche una delle più carine del pianeta. Ha 63 posti a sedere, uno schermo e copre appena 71 metri quadrati (per mettere in prospettiva: il solo schermo del Grand Rex di Parigi è di 300 metri quadrati).

The Little Prince Micro-Cinema dell'Ontario è nella classifica mondiale al 16esimo posto. Può ospitare pochissimi spettatori e infatti nel 2021 con i suoi 16,29 metri quadrati di superficie è stato certificato dal Guinness dei Primati come il più piccolo cinema al mondo, il titolo precedentemente detenuto dal Cinema dei Piccoli di Roma.

I 10 cinema più belli d'Europa

Le Grand Rex, Parigi Pathé Koninklijk Theatre Tuschinski, Amsterdam Cineteca Madrid, Madrid L'Elettrico, Londra Cinema Dei Piccoli, Roma Cinema d'arte Puskin, Budapest Cine Doré Filmoteca Española, Madrid Le Champo, Parigi Rio Cinema, Londra Stella Cinema, Dublino