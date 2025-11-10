stile e Trend
video suggerito
video suggerito

La Cina trionfa al campionato mondiale di pasticceria, menzione speciale all’Italia

La Cina si è aggiudicata la vittoria; secondo classificato il Marocco, terzo posto per l’Argentina. All’Italia il premio Miglior Pralina.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Italia
Italia

Solo a vederle, fanno venire l'acquolina in bocca. Sono le dolci creazioni realizzate nel corso del World Trophy of Pastry, Gelato & Chocolate, il campionato mondiale di pasticceria organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC). L'evento si è svolto a Roma. Oltre ad incoronare il migliore tiramisù del mondo (che è giapponese), nel corso della manifestazione si è anche svolta una gara a colpi di cioccolato, zucchero, vaniglia, cacao, lamponi, caffè. Hanno partecipato 11 nazioni in gara: ciascuna squadra di pasticcieri ha avuto 7 ore e mezza di tempo per realizzare 4 dolci e 2 sculture edibili. L'Italia non è riuscita a salire sul podio, ma ha comunque ottenuto un riconoscimento.

Chi sono i vincitori della gara

Nel corso della competizione i pasticcieri sono stati chiamati a realizzare una scultura in cioccolato, una scultura in zucchero, due praline, una torta moderna e una monoporzione gelato. Il tema era ispirato alla natura e alla propria terra: "Le bellezze della mia nazione", dunque ogni squadra ha potuto attingere al ricordo dei luoghi del cuore del proprio Paese, così da rendere omaggio anche alla relativa provenienza.

Italia
Italia

La Cina per esempio rappresentata da Lu Haoran, Sun TongTong e Liu Xinru, ha proposto due sculture: una in cioccolato raffigurante un panda gigante su una zattera di bambù che solca le acque e una in zucchero che rappresenta un leopardo cinese. In entrambi i casi ci sono dei riferimenti al Paese e ai suoi paesaggi naturali, visto che il panda è uno degli animali simbolo ed è un luogo famoso per la maestosità delle montagne e i numerosi fiumi della Cina. Questi capolavori sono valsi la vittoria.

Leggi anche
Il migliore tiramisù del mondo è giapponese, l'Italia si classifica al secondo posto seguita dal Marocco
Cina
Cina

Secondo posto per il Marocco con Mohamed El Yazidi, Omar Eddib e Ali Gousaid, che hanno realizzato "Escursione Botanica", un omaggio alla biodiversità vegetale e ornitologica
del Paese. Grandi protagoniste le cicogne, simbolo di fortuna e fertilità. Ovviamente, hanno usato ingredienti tipici della loro gastronomica: mandorle, sesamo, albicocche, cocco, ananas e menta.

Marocco
Marocco

Terzo posto sul podio per l'Argentina che ha partecipato con team tutto al femminile composto da Julia Debicki, Emiliana Amandio e Trinidad Galarce. Loro hanno scelto di rappresentare nelle loro maestose opere due simboli della fauna del Paese: il puma e il tucano, utilizzando ingredienti dal sapore esotico come mango, vaniglia, cacao, pistacchio e melograno.

Italia
Italia

All'Italia è andato il premio Miglior Pralina. In gara c'erano i maestri pasticcieri Nicolas Vella di Val della Torre (Torino), Marco Andronico originario di Sannicola (Lecce) e Fabio Cascio di Cento (Ferrara). Le loro praline di cioccolato, ispirate ai frutti del bosco come funghi e ghiande, racchiudono ingredienti come lamponi, quinoa, nocciole, mandorle e caffè. La prossima sfida sarà nel mondo delle tort: i migliori cake artist del mondo si sfideranno per conquistare il titolo di Campione del Mondo di Cake Design.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
Non sai come abbinare i colori in autunno? La soluzione sono i look full color, con abiti della stessa tonalità
I consigli della stylist per abbinare i 5 accessori di tendenza dell'autunno 2025, dai mocassini alle borse rosse
I consigli della stylist per abbinare i 5 accessori di tendenza dell'autunno 2025, dai mocassini alle borse rosse
Cos'è il layering di colore, la tendenza dell'autunno 2025 con tonalità stratificate nel look
Cos'è il layering di colore, la tendenza dell'autunno 2025 con tonalità stratificate nel look
Come abbinare i 6 capi di tendenza per l'autunno 2026, le combo perfette e i consigli della stylist
Come abbinare i 6 capi di tendenza per l'autunno 2026, le combo perfette e i consigli della stylist
Tendenze moda per l'autunno 2025: la guida con tutti i trend di stagione
Tendenze moda per l'autunno 2025: la guida con tutti i trend di stagione
I 6 colori di tendenza per l'autunno 2025, dal giallo burro al cioccolato: quali scegliere e come abbinarli
I 6 colori di tendenza per l'autunno 2025, dal giallo burro al cioccolato: quali scegliere e come abbinarli
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views