stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Il migliore tiramisù del mondo è giapponese, l’Italia si classifica al secondo posto seguita dal Marocco

Il Giappone conquista il World Trophy of Professional Tiramisù con la pasticciera Aya Okada e il suo dolce a forma di pianoforte a coda. Al secondo posto l’italiana Milena Russo seguita dal marocchino Simon Loutid, in una competizione che ha riunito dieci Paesi da tutto il mondo.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Elisa Capitani
0 CONDIVISIONI
Il tiramisù di Aya Okada
Il tiramisù di Aya Okada

Simbolo della tradizione italiana, il tiramisù è uno di quei dessert che parlano immediatamente di casa, cura e semplicità e non solo in Italia ma in tutto il mondo. Nell'edizione 2025 del World Trophy of Professional Tiramisù a trionfare è stato il Giappone con un incredibile tiramisù a forma di pianoforte. La competizione, organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC) a Roma, ha incoronato Aya Okada, 29 anni, originaria della prefettura di Ishikawa in Giappone, come autrice del miglior tiramisù del mondo. L’Italia ha comunque brillato con un secondo posto conquistato dalla siciliana Milena Russo, mentre la terza posizione è andata al marocchino Simon Loutid.

Il podio del Campionato da sinistra Simon Loutid, Aya Okada e Milena Russo
Il podio del Campionato da sinistra Simon Loutid, Aya Okada e Milena Russo

Giappone in vetta con l’eleganza tecnica di Aya Okada

L'incredibile tecnica di Aya Okada è stata il risultato più sorprendente della gara, che la condotta in cima alla classifica. La pasticciera giapponese ha presentato un tiramisù innovativo dalla forma di un pianoforte a coda, un omaggio estetico curato in ogni dettaglio. La struttura era completata da ciliegie al maraschino e amarene, che aggiungevano una nota fresca e leggermente acidula alla cremosità del dessert. Accanto alla versione creativa, come previsto dal regolamento, Okada ha realizzato anche un tiramisù classico, costruito con grande equilibrio tra savoiardi, caffè, crema al mascarpone e cacao. La giuria ha premiato la precisione, l'armonia dei sapori e la capacità di reinterpretare un’icona italiana senza snaturarla: una combinazione che ha permesso al Giappone di superare tradizioni più consolidate e imporsi al primo posto.

L’Italia al secondo posto e il podio internazionale

A rappresentare l’Italia, Milena Russo ha proposto Amor Misù, un tiramisù che ha convinto per delicatezza e originalità. Rosa bulgara, lampone e pepe rosa dialogavano con un savoiardo aromatizzato al rosmarino e limone, creando una versione elegante e moderna, capace di mantenere un legame solido con la ricetta tradizionale pur introducendo nuove sfumature. Sul terzo gradino del podio è salito invece il marocchino Simon Loutid con Nostalgia di un bambino, un tiramisù ispirato ai sapori dell’Africa, costruito su note di vaniglia, ibisco e bissap. Con dieci Paesi coinvolti, la competizione ha mostrato come il tiramisù sia ormai un terreno comune per pasticcieri di tutto il mondo, un dolce italiano che ha imparato a parlare lingue diverse senza perdere la propria identità, anzi solo arricchendola.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
Non sai come abbinare i colori in autunno? La soluzione sono i look full color, con abiti della stessa tonalità
I consigli della stylist per abbinare i 5 accessori di tendenza dell'autunno 2025, dai mocassini alle borse rosse
I consigli della stylist per abbinare i 5 accessori di tendenza dell'autunno 2025, dai mocassini alle borse rosse
Cos'è il layering di colore, la tendenza dell'autunno 2025 con tonalità stratificate nel look
Cos'è il layering di colore, la tendenza dell'autunno 2025 con tonalità stratificate nel look
Come abbinare i 6 capi di tendenza per l'autunno 2026, le combo perfette e i consigli della stylist
Come abbinare i 6 capi di tendenza per l'autunno 2026, le combo perfette e i consigli della stylist
Tendenze moda per l'autunno 2025: la guida con tutti i trend di stagione
Tendenze moda per l'autunno 2025: la guida con tutti i trend di stagione
I 6 colori di tendenza per l'autunno 2025, dal giallo burro al cioccolato: quali scegliere e come abbinarli
I 6 colori di tendenza per l'autunno 2025, dal giallo burro al cioccolato: quali scegliere e come abbinarli
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views