Il migliore panettone al mondo è di Taiwan, la classifica e i premi del Panettone World Championship 2025

Taiwan trionfa al Panettone World Championship 2025, conquistando l’oro e premi speciali nelle categorie principali. Argentina e Australia completano il podio, il tutto all’insegna del talento, della creatività e della tradizione dei lievitati.

Simbolo indiscusso delle feste natalizie, il panettone conquista da sempre le tavole e i cuori degli italiani grazie al suo impasto soffice e burroso. Anche quest'anno, per la quarta volta di seguito, ha fatto il giro del mondo, con il Panettone World Championship 2025. La manifestazione ha incoronato nella serata del 18 ottobre il panettone di Taiwan come il migliore al mondo, seguito da quello argentino e quello australiano.

La Giuria Delle Stelle

Taiwan conquista il Panettone World Championship 2025

È Taiwan la nuova regina del panettone: il team asiatico ha trionfato nella competizione a squadre del Panettone World Championship 2025, svoltasi ieri nell'affollatissimo padiglione di HostMilano. La finalissima ha trasformato la fiera in un incontro di gusto, emozione e lievitazioni da record, davanti a un pubblico internazionale di amanti del panettone.

Taiwan ha vinto il Panettone World Championship 2025

Organizzato dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone italiano, l'evento ha visto sfidarsi 9 nazioni nella preparazione live dei propri panettoni, sotto l'occhio attento e severo di 6 giurie internazionali.

Le diverse categorie premiate

La competizione del Panettone World Championship 2025 non si è limitata a decretare i tre vincitori principali. Ha assegnato infatti numerosi premi speciali, riconoscimenti e trofei, oltre che quelli per le tre categorie primarie, per celebrare ogni aspetto della pasticceria: dalla tecnica e precisione, alla presentazione, fino alla sostenibilità e all'organizzazione dei laboratori. La gara ha visto i team sfidarsi in tre categorie principali: il panettone classico italiano, il panettone al cioccolato e l’innovativo panettone al gelato. Taiwan ha dominato in tutte le categorie, conquistando l’oro per il classico e il cioccolato e il bronzo per l’innovativo al gelato, oltre a premi speciali come il Premio Giuria delle Stelle e il riconoscimento per la miglior monoporzione circolare.

Il team dell’Argentina

L’Argentina si è distinta nella decorazione e nella presentazione, ottenendo il terzo posto per il classico e il cioccolato e il secondo per l’innovativo al gelato, mentre l’Australia ha primeggiato nell’innovativo al gelato e si è aggiudicata l’argento per il classico, ricevendo anche il premio per la miglior organizzazione di laboratorio. Altri riconoscimenti sono stati assegnati a Brasile, Germania e Cina, per le specialità al cioccolato, la creatività e la sostenibilità nella gestione dei laboratori.