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In vendita la casa di Una mamma per amica: l’iconica villa di Lorelai e Rory costa oltre 3 milioni

Ricordate la casa di Una mamma per amica, quella che ha fatto da sfondo per anni alle avventure di Lorelai e Rory? Esiste davvero ed è attualmente in vendita.
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A cura di Valeria Paglionico
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Ricordate la casa di Una mamma per amica, quella che per anni ha fatto da sfondo alle avventure di Lorelai e Rory Gilmore? Esiste davvero e attualmente è in vendita. Comparsa per la prima volta in tv nel 2000, quando la serie ha debuttato con la sua puntata pilota, è diventata un luogo iconico grazie alle due protagoniste. Non sorprende, dunque, che in molti sognino di acquistarla, così da ritrovarsi a vivere letteralmente in un set cinematografico: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla leggendaria villa del telefilm.

Dove si trova la villa di Una mamma per amica

La casa di Lorelai e Rory Gilmore si trova nell'Ontario, per la precisione al 31 Victoria Avenue del villaggio storico di Unionville, a Markham. La cosa che in pochi sanno è che le riprese si sono tenute qui solo per qualche settimana, successivamente, infatti, l'intera cittadina di Stars Hollow è stata ricreata nei Warner Bros. Studios di Burbank, in California. Costruita nel 1875, la residenza è in stile vittoriano ed è rimasta praticamente intatta da quando è apparsa in tv ad oggi. Dall'esterno è super riconoscibile: ha la facciata in verde acqua, con un portico all'ingresso, le persiane bianche e un rigoglioso giardino. Fin dal primo sguardo, è come se si tornasse indietro nel tempo e ci si ritrovasse nella prima puntata di Una mamma per amica.

Leading Edge Realty Century 21
Leading Edge Realty Century 21

La casa con 4 bagni e una suite indipendente

Com'è fatta all'interno la villa? Estesa su 264 mq, conta 3 camere da letto, 4 bagni, un soggiorno con wet bar, una cucina completamente rinnovata con isola centrale, uno studio e una suite indipendente al piano inferiore. I pavimenti in legno, le travi a vista e i camini sono quelli originali, risalenti a oltre un secolo e mezzo fa. All'esterno, inoltre, c'è anche un piccolo edificio indipendente usato come spazio multifunzionale (in passato era la panetteria del villaggio). Negli ultimi 5 anni l'immobile ha avuto solo 5 proprietari, l'ultimo l'aveva acquistata nel 1994, ovvero prima che diventasse famosa. Ora, però, è di nuovo in vendita: a proporla è l'agenzia immobiliare Leading Edge Realty Century 21, che la offre a 3,8 milioni di dollari, ovvero quasi 3,4 milioni di euro. In quanti sarebbero disposti a spendere una cifra simile pur di vivere nell'iconica casa di Lorelai e Rory?

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